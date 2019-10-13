Стоит ли скачивать эту игру.

Zzz_Maloy_898 Назовите признаки почему её стоит скачивать или нет.

Jeton1621 Стоит или нет дело каждого, посмотри обзоры.

scaygen ну игра про фарм как фармить и не умереть от фарма.

качай на свой страх и фарм

Pixelghetto Ну на 100 часиков затянет

MeguminDead Не особо лучше повести время в других ирах чем в Trove

Jack1quel1 Если не испугает стилистика игры, то одна из лучших игр такого жанра, затянет на долгие часы, уверяю :stuck_out_tongue:

apoyx ну да попробуй

Jajas1 Стоит

MotorBarnaul не стоит

jentorgog Стоит но много мальенких играет детей

Naruto_uzumake нет не стоит, там пинг мильён

1RUFIN1 Думаю да

42oo33 «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал» — самые богатые на ошибки фильмы 2019 года.

dredara да, сколько воспоминаний)))

IBCharlie Ну, хз, меня часов на 250-300 зацепило))

DarknetBoy Да,хоть игра и кубическая но стоит внимания каждого,советую в начале выбирать бумерангера,но дело твое

pitrameins ну на пару вечеров