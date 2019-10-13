Стоит ли скачивать эту игру.

Hamazaki1991
Hamazaki1991
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hanfred
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لانا الشمري
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
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sworddog
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Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
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Rain

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Стоит ли скачивать эту игру.

Zzz_Maloy_898 avatar

Zzz_Maloy_898

October 13, 2019 at 02:42 PM

Назовите признаки почему её стоит скачивать или нет.
Jeton1621 avatar

Jeton1621

October 21, 2019 at 03:21 PM

Стоит или нет дело каждого, посмотри обзоры.
scaygen avatar

scaygen

November 4, 2019 at 09:48 PM

ну игра про фарм как фармить и не умереть от фарма.
качай на свой страх и фарм
Pixelghetto avatar

Pixelghetto

November 4, 2019 at 10:48 PM

Ну на 100 часиков затянет
MeguminDead avatar

MeguminDead

November 4, 2019 at 11:42 PM

Не особо лучше повести время в других ирах чем в Trove
Jack1quel1 avatar

Jack1quel1

November 5, 2019 at 11:56 PM

Если не испугает стилистика игры, то одна из лучших игр такого жанра, затянет на долгие часы, уверяю :stuck_out_tongue:
apoyx avatar

apoyx

November 8, 2019 at 07:41 AM

ну да попробуй
Jajas1 avatar

Jajas1

November 11, 2019 at 11:10 AM

Стоит
MotorBarnaul avatar

MotorBarnaul

November 11, 2019 at 12:27 PM

не стоит
jentorgog avatar

jentorgog

November 11, 2019 at 02:21 PM

Стоит но много мальенких играет детей
Naruto_uzumake avatar

Naruto_uzumake

November 12, 2019 at 01:34 AM

нет не стоит, там пинг мильён
1RUFIN1 avatar

1RUFIN1

December 10, 2019 at 04:27 AM

Думаю да
42oo33 avatar

42oo33

December 10, 2019 at 06:07 AM

«Капитан Марвел» и «Мстители: Финал» — самые богатые на ошибки фильмы 2019 года.
dredara avatar

dredara

December 10, 2019 at 06:48 PM

да, сколько воспоминаний)))
IBCharlie avatar

IBCharlie

December 10, 2019 at 07:35 PM

Ну, хз, меня часов на 250-300 зацепило))
DarknetBoy avatar

DarknetBoy

December 13, 2019 at 03:40 PM

Да,хоть игра и кубическая но стоит внимания каждого,советую в начале выбирать бумерангера,но дело твое
pitrameins avatar

pitrameins

December 23, 2019 at 04:31 PM

ну на пару вечеров
908653_XXX avatar

908653_XXX

January 25, 2020 at 05:34 PM

думаю стоит, если понравится то может на долго затянуть
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Стоит ли скачивать эту игру. - Trove Forum on Gamehag