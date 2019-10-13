Стоит ли скачивать эту игру.

Назовите признаки почему её стоит скачивать или нет.
Стоит или нет дело каждого, посмотри обзоры.
ну игра про фарм как фармить и не умереть от фарма.
качай на свой страх и фарм
Ну на 100 часиков затянет
Не особо лучше повести время в других ирах чем в Trove
Если не испугает стилистика игры, то одна из лучших игр такого жанра, затянет на долгие часы, уверяю :stuck_out_tongue:
Стоит но много мальенких играет детей
нет не стоит, там пинг мильён
«Капитан Марвел» и «Мстители: Финал» — самые богатые на ошибки фильмы 2019 года.
да, сколько воспоминаний)))
Ну, хз, меня часов на 250-300 зацепило))
Да,хоть игра и кубическая но стоит внимания каждого,советую в начале выбирать бумерангера,но дело твое
думаю стоит, если понравится то может на долго затянуть