¿A Ustedes les Gusta los Juegos Viejos en Roblox?

MarioRobuxMan21 Ejemplos: Crossroad,Work at a Pizza Place,Natural Disaster Survival,etc (Son los que Fueron Creados alrededor de 2006 hasta 2012)

Mack7442 Si, me gusta work at the pizza place por que me hacen muchos recuerdos pero que los jugaria ahora no :rofl::rofl::rofl:

Genesissx Me gustan todos los juegos de roblox

NutriaBebe :c No los he jugado.





ian123456 si llatengo 10 robux siiiiiiiiiiiiiiiiii

sebtop ami si me gustaban los juegos antiguos de roblox





luis_e_guzman Ami me encanta los juego antiguos qe juge en roblox :3

BRUKAWL No mucho porque los encuentro bastantes sencillos y no es que me lo pase muy bien jugandolos.

ben36 a mi me gusta Natural Disaster Survival





Kiraop1 Yo aun sigo jugando Natural Disaster