шо это за игра

den4ik229229 это херня?

Maksim566 незноююю

joem2201 говнооооо

MisterNinja Что ЗА ЭТА ИГРА ???? ОТ неё ГОВНОМ паПАХИВАЕТ !!!! :man_with_chinese_cap:

_life__ Это хуже чем херня

JustHaruka Мне от одной картинке уже страшно...

walera007 Это социальная сеть типо?

NeOnDiMoNd ребят дебилы немного, это игра платформа на ней можно зарабатывать камни душ и обменивать их на призы в других играх :v

NIKSHAR Маги для кача самое то.

GilnichSS ну если только так)

pavecher Хотел поиграть но все откладыва. а теперь потерял интерес совсем

timurikpts_youtube Это хуже чем херня Мне от одной картинке уже страшно...







dashka100YT Ну я не очень люблю эту игру)

GeneralCheeseCake Типа Симулятор Жизни, можно сказать что и социальная сеть. Есть много разных интересных особенностей игры. В целом, игра интересная, но требует доната для разных вещей, таких как жильё и т.п.

Есть много городов, короче, виртуальный мир.



PRO_NO0O0OB Не, хрень та еще

DiKIA1234 это не говно а топовое говно хуже нет



