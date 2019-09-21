шо это за игра

Что ЗА ЭТА ИГРА ???? ОТ неё ГОВНОМ паПАХИВАЕТ !!!! :man_with_chinese_cap:
Мне от одной картинке уже страшно...
Это социальная сеть типо?
ребят дебилы немного, это игра платформа на ней можно зарабатывать камни душ и обменивать их на призы в других играх :v
Хотел поиграть но все откладыва. а теперь потерял интерес совсем
Это хуже чем херня Мне от одной картинке уже страшно...
Ну я не очень люблю эту игру)
Типа Симулятор Жизни, можно сказать что и социальная сеть. Есть много разных интересных особенностей игры. В целом, игра интересная, но требует доната для разных вещей, таких как жильё и т.п.
Есть много городов, короче, виртуальный мир.
это не говно а топовое говно хуже нет
Бесконечно рекламируемый бред