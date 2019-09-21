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Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
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SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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шо это за игра

den4ik229229 avatar

den4ik229229

September 21, 2019 at 10:43 AM

это херня?
Maksim566 avatar

Maksim566

September 21, 2019 at 11:26 AM

незноююю
joem2201 avatar

joem2201

October 14, 2019 at 06:11 PM

говнооооо
MisterNinja avatar

MisterNinja

October 18, 2019 at 10:00 AM

Что ЗА ЭТА ИГРА ???? ОТ неё ГОВНОМ паПАХИВАЕТ !!!! :man_with_chinese_cap:
_life__ avatar

_life__

October 20, 2019 at 03:26 PM

Это хуже чем херня
JustHaruka avatar

JustHaruka

October 21, 2019 at 07:46 PM

Мне от одной картинке уже страшно...
walera007 avatar

walera007

October 21, 2019 at 07:51 PM

Это социальная сеть типо?
NeOnDiMoNd avatar

NeOnDiMoNd

October 22, 2019 at 08:00 PM

ребят дебилы немного, это игра платформа на ней можно зарабатывать камни душ и обменивать их на призы в других играх :v
NIKSHAR avatar

NIKSHAR

October 22, 2019 at 10:04 PM

Маги для кача самое то.
GilnichSS avatar

GilnichSS

October 24, 2019 at 12:13 AM

ну если только так)
pavecher avatar

pavecher

October 31, 2019 at 07:34 PM

Хотел поиграть но все откладыва. а теперь потерял интерес совсем
timurikpts_youtube avatar

timurikpts_youtube

November 2, 2019 at 11:33 PM

Это хуже чем херня Мне от одной картинке уже страшно...


dashka100YT avatar

dashka100YT

November 2, 2019 at 11:34 PM

Ну я не очень люблю эту игру)
GeneralCheeseCake avatar

GeneralCheeseCake

November 4, 2019 at 11:28 PM

Типа Симулятор Жизни, можно сказать что и социальная сеть. Есть много разных интересных особенностей игры. В целом, игра интересная, но требует доната для разных вещей, таких как жильё и т.п.
Есть много городов, короче, виртуальный мир.
PRO_NO0O0OB avatar

PRO_NO0O0OB

November 5, 2019 at 01:12 PM

Не, хрень та еще
DiKIA1234 avatar

DiKIA1234

November 5, 2019 at 02:18 PM

это не говно а топовое говно хуже нет

jesus__jesus avatar

jesus__jesus

November 5, 2019 at 10:06 PM

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