Entre la gran variedad que juegos que proporciona epic games ,steam ,etc. ¿cual es tu juegl favorito? ,¿fornite?

Pokemon Titan , aunque no sea un juego multijugador es realmente bueno por su increible historia y presonajes

Mm mi juego favorito es definitivamente el gears of war

Me gusta fortnite, es de mis juegos favoritos, en especial este, en verdad yo no tengo juego favorito, todos me gustan en su mayoria, es bueno tener variacion en tu seccion de videojuegos, es mas divertido!