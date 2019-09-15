Читиры везде плиз баньте их пж пж

Damigaz1 Я не люблю читеров как дела???

kirilllavskiy чтоб вроде не было читеров надо 21 ранг или платная версия но всеровно читеры появляются

sawmp У меня друзья были читеры но их забанили то мир может быть справедлив (наверное)

runikvisor А разве теперь дают Prime после 21 уровня?

Anonymous13287 Нормально, сам их не особо люблю:grinning:

Ivanqwqq ывщк дауны





Professor_hetyws Многие играют с чытами, они всех бесят, и тепер кс го бесплатние как и чити , пизд*ц как тепер играть в кс !!

solomon_mendelson Дастали читоры!



Chika007 Ля ооочень много читаков с праймом,всех поймать невозможно,кс умирает

Shmeik На прайме читеров редко вижу. За игр 10 ни одного не было.

Professor_hetyws повезло