Rain

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Читиры везде плиз баньте их пж пж

Damigaz1 avatar

Damigaz1

September 15, 2019 at 12:03 AM

Я не люблю читеров как дела???
kirilllavskiy avatar

kirilllavskiy

September 15, 2019 at 07:30 AM

чтоб вроде не было читеров надо 21 ранг или платная версия но всеровно читеры появляются
sawmp avatar

sawmp

September 15, 2019 at 01:05 PM

У меня друзья были читеры но их забанили то мир может быть справедлив (наверное)
runikvisor avatar

runikvisor

September 15, 2019 at 04:50 PM

А разве теперь дают Prime после 21 уровня?
Anonymous13287 avatar

Anonymous13287

September 15, 2019 at 06:46 PM

Нормально, сам их не особо люблю:grinning:
Ivanqwqq avatar

Ivanqwqq

September 15, 2019 at 07:35 PM

ывщк дауны

Professor_hetyws avatar

Professor_hetyws

September 15, 2019 at 11:31 PM

Многие играют с чытами, они всех бесят, и тепер кс го бесплатние как и чити , пизд*ц как тепер играть в кс !!
solomon_mendelson avatar

solomon_mendelson

September 15, 2019 at 11:42 PM

Дастали читоры!
Chika007 avatar

Chika007

September 16, 2019 at 12:03 AM

Ля ооочень много читаков с праймом,всех поймать невозможно,кс умирает
Shmeik avatar

Shmeik

September 18, 2019 at 05:40 PM

На прайме читеров редко вижу. За игр 10 ни одного не было.
Professor_hetyws avatar

Professor_hetyws

September 18, 2019 at 08:17 PM

повезло
langushar1 avatar

langushar1

September 18, 2019 at 09:23 PM

читеры не люди
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Читиры везде плиз баньте их пж пж - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag