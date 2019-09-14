Rain

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Читеры

Addff avatar

Addff

September 14, 2019 at 01:06 PM

Многие пишут точто в cs:go много читеров.я вам скажу их там очень мало
Superlakio avatar

Superlakio

September 14, 2019 at 02:42 PM

У меня был один читер в прайме с вх играл лол он был сомной в тиме он мне подсказувал где противники
Ssslay avatar

Ssslay

September 14, 2019 at 04:46 PM

На прайме почти нет, а вот в бесплатной версии в одной из 5 каток поподется читер.
he_loh avatar

he_loh

September 14, 2019 at 07:54 PM

Мне в каждой пятой игре читеры попадаются.

eyver avatar

eyver

September 14, 2019 at 11:01 PM

их много
Superhab avatar

Superhab

September 14, 2019 at 11:09 PM

Эммм их много
Kolyandross avatar

Kolyandross

September 14, 2019 at 11:17 PM

Но на прайме мало
3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

September 14, 2019 at 11:19 PM

Может ты не особо внимательный?) Довольно часто встречаются
GamaUser avatar

GamaUser

September 14, 2019 at 11:22 PM

на прайме читеров нет, а вот без прайма там в одной катке могут фул тимой с читами гонять
Kenlol avatar

Kenlol

September 14, 2019 at 11:56 PM

бесяттт
runikvisor avatar

runikvisor

September 15, 2019 at 04:51 PM

В Non-Prime их много. На Prime ооочень редко
Elidion avatar

Elidion

September 15, 2019 at 04:59 PM

Читеров на мыло
Dan132 avatar

Dan132

September 15, 2019 at 05:37 PM

Хах я сделал ейс против 2 читеров
Anonymous13287 avatar

Anonymous13287

September 15, 2019 at 06:43 PM

Из 10 каток попадались только 2 читера, без прайма.
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