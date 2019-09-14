Читеры

Addff Многие пишут точто в cs:go много читеров.я вам скажу их там очень мало

Superlakio У меня был один читер в прайме с вх играл лол он был сомной в тиме он мне подсказувал где противники

Ssslay На прайме почти нет, а вот в бесплатной версии в одной из 5 каток поподется читер.

he_loh Мне в каждой пятой игре читеры попадаются.





eyver их много

Superhab Эммм их много

Kolyandross Но на прайме мало

3Jlou_CTyDeHT Может ты не особо внимательный?) Довольно часто встречаются

GamaUser на прайме читеров нет, а вот без прайма там в одной катке могут фул тимой с читами гонять

Kenlol бесяттт

runikvisor В Non-Prime их много. На Prime ооочень редко

Elidion Читеров на мыло

Dan132 Хах я сделал ейс против 2 читеров