Многие пишут точто в cs:go много читеров.я вам скажу их там очень мало
У меня был один читер в прайме с вх играл лол он был сомной в тиме он мне подсказувал где противники
На прайме почти нет, а вот в бесплатной версии в одной из 5 каток поподется читер.
Мне в каждой пятой игре читеры попадаются.
Может ты не особо внимательный?) Довольно часто встречаются
на прайме читеров нет, а вот без прайма там в одной катке могут фул тимой с читами гонять
В Non-Prime их много. На Prime ооочень редко
Хах я сделал ейс против 2 читеров
Из 10 каток попадались только 2 читера, без прайма.