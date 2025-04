¿Si tubieran la oportunidad de comprarse una animacion, cuál seria?

Yo la de ninja me ENCANTA y tamvien me gusta la del rovot pero ya lo tengo porque solo consegui asta 200 y pos me compre esa ese dia no queria estar con RTHRO solo lo use un tiempo

Me gustaba mucho la del ninja, pero ahora me gusta la de cartoony :3

joseantonio062

yo la de Cartoony sin pensarmelo dos veces es la animacion q mas me gusta y me parece q esta muy bien echa y es la q me compraria si tubiera 250 robux pero ahora no tengo. Cuando tenga me la comprare ooooo la del robot q me gusta pq es muy barata