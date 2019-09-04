ЗМЕЙКА НА СТАРЫХ ТЕЛЕФОНАХ
картинка весёлая замурчательно мне кажэтся эта игра будит топ
Ооо пахнет старимиг временами )))
!!!!ПАСТЬ ПАРВУ ИГРА АХУЕННИА МАМА ПАДАЛА Я ПАДАЛ ИГРА ПРОСТО БОМБА БЛЯТЬ ЛУЧШЕ ВИСЪ ИГРА ИГРЫ Я ИБАЛ БЛЯТЬ АХУИНННАЯ ИГРА СУКЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1111АААААААААААААААБББББББББББББББВВВВВВВВВВВВВГГГГГГГГГГГГГГГДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗИИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11 ААААААА БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЬ ЖОПА ХУЙ СОСИСКА ХОТ ДОГ УГОЛЬ МАШИНА ДЕРЕВНЯ ГОРОД ШЛЮХА НУБ ПИДОР МАКАКА ААААА