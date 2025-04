Alguna vez as pensado irte de roblox?

iiTik_xOf ʏᴏ ꜱᴏʟᴀᴍᴇɴᴛᴇ 1 ᴠᴇᴢ ᴘᴇɴꜱé ɪʀᴍᴇ ᴅᴇ ʀᴏʙʟᴏx ᴄᴜᴀɴᴅᴏ ᴍᴇ ʜᴀᴄᴋᴇᴀʀᴏɴ ᴍɪ ᴄᴜᴇɴᴛᴀ, ᴍɪ ᴄᴜᴇɴᴛᴀ ᴍᴇ ʟᴀ ᴅᴇᴠᴏʟᴠɪᴇʀᴏɴ ᴘᴇʀᴏ ʏᴏ ɴᴏ ʟᴀ ᴜꜱᴇ ᴍᴀꜱ ᴘᴏʀQᴜᴇ ʏᴀ ᴛᴇɴɪᴀ ᴍɪ ᴄᴜᴇɴᴛᴀ ɴᴏʀᴍᴀʟ xᴅ.

santinouwu Me aburre un poco mucho que ya no hagan buenos eventos como antes xd

trollmaster yo abeces me pongo a pensar por que juego roblox por que me aburre pero se me pasa solo

Josmerstevenxd nunca lo eh jugado pero me dicen que es muy adictivo y divertido lo pondre a descargar :)

Thaymaraka2008 Lo que pasa es que roblox es un juego que con el paso del tiempo se fue volviendo malo :v

Chicapurpura No nunca lo e pensado

Desposet no se si me iba ir despues 2 años sin jugar roblox tenia que regresar

luisES963 no ni lo eh pensado

AleStar9 La verdad pense en dejarlo debido a la escacez de juegos buenos, pero tras darme un tiempo encontre varios muy buenos

Vardoc_uwu muchas veces e querido irme pero igual no lo e hecho



majo_chan15 Pos una vez lo pense ya que se me estaba haciendo un poco aburrido :/

elpronopro nose no se me a ocurrido

dimitris_gkanas yo no quiero esque me encanta roblox

dimitris_gkanas es uno de mis juegos favs

Agustinplaypro Una vez casi me voy de roblox en el 2018

Agustinplaypro Eso sucedio pero solo fue temporal

Foxybraian17 La verdad varias vecez mas por los hackers pero lo soporto ya que igual tarde o temprano terminan cayendo.



Nauw1913 unas 3 veses porque la primera me la hackearon la segunda me fui la tercera me fui pero por haora lo estoy jugando :slight_smile:

xxmonovolador1xx las veces que lo hice,lo hice sin pensarlo osea me aburri voy a jugar otra cosa,al otro dia me levanto y paso todo el dia sin jugarlo asi que lo e dejado por meses sin darme cuenta,simplemente me olvide que tenia roblox.

ThegamerYT123 Si lo eh pensado y me fui como 3veces pero luego me aburrí y volví :