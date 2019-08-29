Rain

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Где делать скриншот побед для виполнение 1 задания

vladsatsyuk avatar

vladsatsyuk

August 29, 2019 at 12:11 PM

подскажите пожайлуста
rashilov99 avatar

rashilov99

August 31, 2019 at 02:17 PM

Заходи в игру,в правом верхнем углу будет твой ник-нейм(кликай на него).Далее ищи вкладку достижения-миссии, а потом ты увидишь сколько ты победил в битвах,нажимаешь PRT SCR,если будет черный экран при скрине то сделай игру в оккном режиме,потом обрешь что надо.
DaniBiz avatar

DaniBiz

September 3, 2019 at 11:21 AM

я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб
Rezner2211 avatar

Rezner2211

September 3, 2019 at 07:44 PM

я так дважды делал уже, пишет не правильно
Not_Difficult avatar

Not_Difficult

September 4, 2019 at 07:58 PM

принскрин рабочего стола с браузером + окошко с игрой када ты в бою
Rezner2211 avatar

Rezner2211

September 8, 2019 at 11:32 AM

а зачем когда в бою? если нужно победы показать?
rashilov99 avatar

rashilov99

September 8, 2019 at 03:11 PM

Резнер хз)
Kamidzu9rt avatar

Kamidzu9rt

September 8, 2019 at 07:17 PM

Где достижения
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 10, 2019 at 12:10 AM

В достижениях количество боев Есть, там скрин делаешь и все
adidasq avatar

adidasq

September 24, 2019 at 12:11 AM

н5нкенкенцкенцукнцун
devil_setup_realdropnet avatar

devil_setup_realdropnet

September 24, 2019 at 05:14 AM

Print screan
Ikomob112333 avatar

Ikomob112333

September 24, 2019 at 11:18 AM

авывс имавывсм имавывсм имавывсм имавывсммвычсмвывсм мавывсвывсм
ZILFER4x avatar

ZILFER4x

January 28, 2020 at 12:40 AM

уыпыпыпуыупвыуп
FadiFadiFadiFadiFadi avatar

FadiFadiFadiFadiFadi

February 6, 2020 at 01:16 PM

ига супер мне понравилось
FadiFadiFadiFadiFadi avatar

FadiFadiFadiFadiFadi

February 6, 2020 at 01:16 PM

ига супер мне понравилось ига супер мне понравилось
har1ton avatar

har1ton

February 6, 2020 at 08:08 PM

Извините но где тут вкладка Достижения и миссии?
Подскажите пожалуйста.

FadiFadiFadiFadiFadi avatar

FadiFadiFadiFadiFadi

February 6, 2020 at 09:57 PM

ts3.voice-server.ru:11282

FadiFadiFadiFadiFadi avatar

FadiFadiFadiFadiFadi

February 6, 2020 at 09:58 PM

ts3.voice-server.ru:11282ts3.voice-server.ru:11282
top4ika avatar

top4ika

February 6, 2020 at 10:35 PM

топ игра
908653_XXX avatar

908653_XXX

February 6, 2020 at 10:57 PM

Кому 15 евро на нетфликс цену сами предлагайте от твет напишите на этот комент
TufHiker avatar

TufHiker

February 7, 2020 at 03:14 PM

СПАСИБОЧКИ
Pusher32 avatar

Pusher32

February 7, 2020 at 03:44 PM

Мне так она нужна была
SevenSin avatar

SevenSin

February 7, 2020 at 04:35 PM

Зачем тут весят подобные игры если на них нету заданий?
mopso avatar

mopso

February 7, 2020 at 05:01 PM

иногда были на играх задания
timotuik avatar

timotuik

February 7, 2020 at 05:04 PM

Спасиби
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Где делать скриншот побед для виполнение 1 задания - Crossout Forum on Gamehag