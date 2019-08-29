Где делать скриншот побед для виполнение 1 задания

Заходи в игру,в правом верхнем углу будет твой ник-нейм(кликай на него).Далее ищи вкладку достижения-миссии, а потом ты увидишь сколько ты победил в битвах,нажимаешь PRT SCR,если будет черный экран при скрине то сделай игру в оккном режиме,потом обрешь что надо.
я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб
я так дважды делал уже, пишет не правильно
принскрин рабочего стола с браузером + окошко с игрой када ты в бою
а зачем когда в бою? если нужно победы показать?
В достижениях количество боев Есть, там скрин делаешь и все
авывс имавывсм имавывсм имавывсм имавывсммвычсмвывсм мавывсвывсм
ига супер мне понравилось
ига супер мне понравилось ига супер мне понравилось
Извините но где тут вкладка Достижения и миссии?
Подскажите пожалуйста.
ts3.voice-server.ru:11282
ts3.voice-server.ru:11282ts3.voice-server.ru:11282
Кому 15 евро на нетфликс цену сами предлагайте от твет напишите на этот комент
Зачем тут весят подобные игры если на них нету заданий?
иногда были на играх задания