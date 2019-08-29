Где делать скриншот побед для виполнение 1 задания

vladsatsyuk подскажите пожайлуста

rashilov99 Заходи в игру,в правом верхнем углу будет твой ник-нейм(кликай на него).Далее ищи вкладку достижения-миссии, а потом ты увидишь сколько ты победил в битвах,нажимаешь PRT SCR,если будет черный экран при скрине то сделай игру в оккном режиме,потом обрешь что надо.

DaniBiz я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб

Rezner2211 я так дважды делал уже, пишет не правильно

Not_Difficult принскрин рабочего стола с браузером + окошко с игрой када ты в бою

Rezner2211 а зачем когда в бою? если нужно победы показать?

rashilov99 Резнер хз)

Kamidzu9rt Где достижения

Kolya_Viero В достижениях количество боев Есть, там скрин делаешь и все

adidasq н5нкенкенцкенцукнцун

devil_setup_realdropnet Print screan

Ikomob112333 авывс имавывсм имавывсм имавывсм имавывсммвычсмвывсм мавывсвывсм

ZILFER4x уыпыпыпуыупвыуп

FadiFadiFadiFadiFadi ига супер мне понравилось

FadiFadiFadiFadiFadi ига супер мне понравилось ига супер мне понравилось

har1ton Извините но где тут вкладка Достижения и миссии?

Подскажите пожалуйста.





FadiFadiFadiFadiFadi ts3.voice-server.ru:11282





FadiFadiFadiFadiFadi ts3.voice-server.ru:11282ts3.voice-server.ru:11282

top4ika топ игра

908653_XXX Кому 15 евро на нетфликс цену сами предлагайте от твет напишите на этот комент

TufHiker СПАСИБОЧКИ

Pusher32 Мне так она нужна была

SevenSin Зачем тут весят подобные игры если на них нету заданий?

mopso иногда были на играх задания