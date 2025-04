Czy waszym zdaniem znerfione budowanie jest dobre czy złe?

igor_szpica

Epic games znerfilo budowanie gracze będą odchodzić przez to z tej gry dlatego że większość osub bardzo dużo grało w tryb i teraz znerfili budowanie i wszystko jest teraz na marne. Jak będzie Turniej streamerów to wtedy niebendzie to turniej streamerów tylko osoby kture nieumieja grać. Moim zdaniem epic powinno dodać znowu turbo budowanie bo fortnite straci na wartości