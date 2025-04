ile wam zajelo ?

no to jest faine mega

Yoozek68

3 ZADANIE 3 DNI?

Trzy dni to sie zamek buduje z 19 na 20lvl, a trzeba do tego inne budynki robić , bo takie sa wymogi.

Jak nie kupisz doładowań za realny grosz , grając tylko "gołą" grą , to z miesiąc zejdzie.

Teraz mam zamek na 17 lvl i każda chałupa na tym poziomie to ponad DOBA budowania