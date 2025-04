Porque empezaron a jugar roblox

Ami me llamo la atención

Por que me llamaba la atención

Por un juego de Pokémon go que estaba en roblox, el vídeo lo vi en YouTube

ste tipo de juegos siempre captan mi atención pero en android son pocos los que son , me checare este juego luego porque me gusto tu artículo. Saludos y sigue así! :cowboy:

yo un dia navegue por internet y lo empese a jugar como guest guest anterior mente era un invitado una persona que no tenia cuenta actualmente los guest lla no existen F

Me lo encontre en anuncios de club penguin

Yo la verdad ya no me acuerdo xd

Lo vi en 2011 en un vídeo y me puse a buscarlo como loco

Muchos estran por recomendaciones,por simple curiosidad,por que les atrajo,etc, mi caso seria un poco especial ahre xdxd yo buscaba una plataforma para crear videojuegos a partir de scripts. (Escrituras) lo que pasa es que estaba buscando tipos de scripts y encontre (Lua) el lenguaje de programación de roblox eso significaba que tambien se podian hacer creaciones en la plataforma y no pense que fuera tan increible aprender un tipo de programación por computadora fin. :)) (No juego roblox) :vvv (Lo hago ahre xdxd)

POR QUE ME LO ENSEÑO UN PREMIO

Me llamo la atencion aunque a principio no porque lo consideraba copia pero no lo es, es un juego que tiene su toque que deja enganchado ademas de poder dar libertad de crear juegos y hasta ganar robux con ellos

Roblox mejor plataforma, tiene sus contras pero lo que mas disfruto es poder pasar un buen rato ahi