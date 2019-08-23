Кто подскажет куда жать что бы поднять 80-тый лвл?

Ничего не понятно... эту игру как мультик нужно смотреть?
Медленно подползая к 70-тому лвлу картинка всевозможных менюшек и кнопок становится яснее... Особенно такие как кнопка "квесты и "рэйдбоссы... Пересмотрел вид на эту игру... Подозреваю что она мне уже нравится...
я смысла не вижу дальше 3-го качать уровень
1-ое задание: Прокачай героя до 80-того... разве нет?
Не стоит такое количество КД на уйму потраченного времени.
Посоветуй, какие игры лучше проходить, что бы быстро и плодотворно?
я смысла не вижу дальше 3-го качать уровень
Медленно подползая к 70-тому лвлу картинка всевозможных менюшек и кнопок становится яснее... Особенно такие как кнопка "квесты и "рэйдбоссы... Пересмотрел вид на эту игру... Подозреваю что она мне уже нравится...