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Кто подскажет куда жать что бы поднять 80-тый лвл?

6ars9 avatar

6ars9

August 23, 2019 at 11:33 PM

Ничего не понятно... эту игру как мультик нужно смотреть?
NikAMVs avatar

NikAMVs

August 24, 2019 at 08:43 AM

Ага да как мультик
6ars9 avatar

6ars9

August 24, 2019 at 08:49 PM

Медленно подползая к 70-тому лвлу картинка всевозможных менюшек и кнопок становится яснее... Особенно такие как кнопка "квесты и "рэйдбоссы... Пересмотрел вид на эту игру... Подозреваю что она мне уже нравится...
Lychaga_56 avatar

Lychaga_56

August 25, 2019 at 10:34 AM

я смысла не вижу дальше 3-го качать уровень
6ars9 avatar

6ars9

August 25, 2019 at 12:17 PM

1-ое задание: Прокачай героя до 80-того... разве нет?

Kurdik1305 avatar

Kurdik1305

August 29, 2019 at 01:27 PM

Не стоит такое количество КД на уйму потраченного времени.
6ars9 avatar

6ars9

August 29, 2019 at 11:10 PM

Посоветуй, какие игры лучше проходить, что бы быстро и плодотворно?
Stepa85 avatar

Stepa85

August 30, 2019 at 07:52 AM

я смысла не вижу дальше 3-го качать уровень
Stepa85 avatar

Stepa85

August 30, 2019 at 07:52 AM

Медленно подползая к 70-тому лвлу картинка всевозможных менюшек и кнопок становится яснее... Особенно такие как кнопка "квесты и "рэйдбоссы... Пересмотрел вид на эту игру... Подозреваю что она мне уже нравится...
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Кто подскажет куда жать что бы поднять 80-тый лвл? - Soul Calibur Forum on Gamehag