Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem280
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem3,080
invexnolen54586
invexnolen54586
Gem350
Demonek_YT
Demonek_YT
Gem28
Ken
Ken
Gem50
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem231
Ken
Ken
Gem10
nolendex9
nolendex9
Gem63
Ken
Ken
Gem439
nolendex9
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kakestamp
kakestamp
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Hamazaki1991
Hamazaki1991
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robertvalerymies
robertvalerymies
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Ken
Ken
Gem20
Ken
Ken
Gem40
hanfred
hanfred
Gem724
bkun9288
bkun9288
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Hamazaki1991
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Gem63
herhegalw
herhegalw
Gem116
Крутой Пацан
Крутой Пацан
Gem672
Rain

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unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
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unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
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Вы играете в бесплатную кс, или покупали?

Clox7 avatar

Clox7

August 23, 2019 at 05:36 PM

Вы играете в бесплатную кс, или покупали?
A1337 avatar

A1337

August 23, 2019 at 06:08 PM

Прайм статус

Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 23, 2019 at 10:33 PM

Купил в 2015 году
TrollFace228 avatar

TrollFace228

August 23, 2019 at 11:30 PM

А я 2019 бесплатно скачал со стима
sir_pepegus avatar

sir_pepegus

August 24, 2019 at 12:02 AM

купил
Vlad_Vatkin avatar

Vlad_Vatkin

August 24, 2019 at 01:59 AM

В бесплатную
Modie_NeTyT avatar

Modie_NeTyT

August 24, 2019 at 08:08 PM

Бесплатную
FoxBlox avatar

FoxBlox

August 24, 2019 at 08:31 PM

Бесплатную
snixx__ggdropcom avatar

snixx__ggdropcom

August 24, 2019 at 11:31 PM

я покупал и очень рад никаких запар с 21 лвл
Edward1111 avatar

Edward1111

August 25, 2019 at 02:59 PM

21 ур апнул, сложнее всего было с 1го по 8й уровень так как там все читеры и качать очень друдно, уже с 10по 15й уровень встречаются редко, после 15 их и вовсе почти не встретишь
_FRED_ avatar

_FRED_

August 25, 2019 at 04:26 PM

Я купил в 2015
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 25, 2019 at 06:24 PM

в 2015 купил :D а играть основательно начал только месяца 2 назад "D
Mr_ROBOT533 avatar

Mr_ROBOT533

August 25, 2019 at 06:28 PM

пиратка
bogema65 avatar

bogema65

August 25, 2019 at 06:37 PM

Kupil
Alfgar avatar

Alfgar

August 25, 2019 at 07:53 PM

Читы + бесплатная кс
3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

August 26, 2019 at 12:18 AM

Вкачал в бесплатной 21 уровень. Дали прайм статус
CHEST avatar

CHEST

August 26, 2019 at 11:46 AM

Покупал на 9 аккаунтов, на 2 бесплатно поднял за полгода до прайм-статуса
ActCm avatar

ActCm

August 27, 2019 at 06:54 PM

я в бесплатную, но я апнул прайм
vadiks2003 avatar

vadiks2003

August 28, 2019 at 02:10 AM

сначала платную потом забанили и в бесплатную :( но прайм поднял... и всё равно столько же читеров сколько и раньше
ArenFox85 avatar

ArenFox85

August 28, 2019 at 12:10 PM

Покупал
viter avatar

viter

August 28, 2019 at 03:13 PM

Я купил в 2015

CHEST avatar

CHEST

August 28, 2019 at 03:15 PM

Да. Это так.
Tyrbonosok2 avatar

Tyrbonosok2

August 28, 2019 at 04:58 PM

Бесплатная но за 21 лвл получил прайм
SiKren123 avatar

SiKren123

August 29, 2019 at 04:27 PM

Купленая в 1
maks345 avatar

maks345

August 29, 2019 at 10:23 PM

я покупал кс го
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