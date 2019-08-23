Вы играете в бесплатную кс, или покупали?

Clox7 Вы играете в бесплатную кс, или покупали?

A1337 Прайм статус





Maiky1996 Купил в 2015 году

TrollFace228 А я 2019 бесплатно скачал со стима

sir_pepegus купил

Vlad_Vatkin В бесплатную

Modie_NeTyT Бесплатную

FoxBlox Бесплатную

snixx__ggdropcom я покупал и очень рад никаких запар с 21 лвл

Edward1111 21 ур апнул, сложнее всего было с 1го по 8й уровень так как там все читеры и качать очень друдно, уже с 10по 15й уровень встречаются редко, после 15 их и вовсе почти не встретишь

_FRED_ Я купил в 2015

xSTEPPEx в 2015 купил :D а играть основательно начал только месяца 2 назад "D

Mr_ROBOT533 пиратка

bogema65 Kupil

Alfgar Читы + бесплатная кс

3Jlou_CTyDeHT Вкачал в бесплатной 21 уровень. Дали прайм статус

CHEST Покупал на 9 аккаунтов, на 2 бесплатно поднял за полгода до прайм-статуса

ActCm я в бесплатную, но я апнул прайм

vadiks2003 сначала платную потом забанили и в бесплатную :( но прайм поднял... и всё равно столько же читеров сколько и раньше

ArenFox85 Покупал

viter Я купил в 2015





CHEST Да. Это так.

Tyrbonosok2 Бесплатная но за 21 лвл получил прайм

SiKren123 Купленая в 1