Вы играете в бесплатную кс, или покупали?
А я 2019 бесплатно скачал со стима
я покупал и очень рад никаких запар с 21 лвл
21 ур апнул, сложнее всего было с 1го по 8й уровень так как там все читеры и качать очень друдно, уже с 10по 15й уровень встречаются редко, после 15 их и вовсе почти не встретишь
в 2015 купил :D а играть основательно начал только месяца 2 назад "D
Вкачал в бесплатной 21 уровень. Дали прайм статус
Покупал на 9 аккаунтов, на 2 бесплатно поднял за полгода до прайм-статуса
я в бесплатную, но я апнул прайм
сначала платную потом забанили и в бесплатную :( но прайм поднял... и всё равно столько же читеров сколько и раньше
Бесплатная но за 21 лвл получил прайм