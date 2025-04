Que les gusta de este juego

Jon4nathan_Vivas Me encanta la buena calidad del juego

MelodyTG Me gustaba la buena calidad que tenia xd

Ellukitas_123 He visto este juego en las ofertas pero decidme si merece la pena

bisha_fierenza realmente no es un juego como tal, llevo en el desde el 2009 y es mas bien un chat 3D donde puedes ser lo que quieras ser, hay islas que se dedican al rol ( todo tipo de hecho) hay islas de discotecas , para adultos, juegos, para conocer gente y es totalmente gratuito. Eso si , para dejar tu avatar bonito hay que gastar Lindes que es la moneda oficial que podras "ganar" trabajado en second life con personas de verdad que te pagaran una cantidad semanal, creando contenido para vender ( yo soy creadora de contenido y tengo mi tienda y genero mucho dinerito para mi vida real, por que si , tambien puedes cambiar tu dinero SL por dinero RL ), o podras ingresarlo de tu con una cuenta paypal o tarjeta de credito.

Pros: conoces a gente MUCHA GENTE!!

Contras: puede volverse muy adictivo al principio, y dependiendo de en que isla caigas, la gente sera mas amable o no.

loco35 la calidad y la jugabilidad es muy buena

danimagica2 Puedes hacer el sezo :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

Jhoncraftgamer es muy bueno





Comolodecargo la grafica y las texturas pero qlgunas veces me daba lag

SiwarDiana123 no esciban como se utos

milcaras77 estan bien los graficos para pasar el tiempo bien

LuizitoPro Pues la verdad solo me cree una cuenta para recibir ricos robux xD pero si le veo algo de interesante son los graficos que se ven HERMOSOS

quiksilverpro que se pueden hacer muchas cosas algunas son increibles



10yonyon me gusta tu articuli me enseño mucho de luego

cobra_kai666 nada es malo el juego no es nada divertido

MargorineSinso No lo conozco pero con los demas comentarios creo que ya pierdo el animo de jugarlo

vadirblaze_csgettonet muy buen juego