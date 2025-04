roblox gra POLECAM

davidfree

Roblox – edukacyjna gra internetowa[a][14][1] wydana w 2006 roku przez amerykańskie studio Roblox Corporation. Uczestnicy gry samodzielnie kształtują rozgrywkę poprzez tworzenie przedmiotów, miejsc akcji itp. Możliwe jest udostępnianie własnych map zbudowanych z klocków przypominających klocki Lego[1][3].



Rozgrywka opiera się na modelu free-to-play, ale gracze mogą też płacić za zakup wirtualnej waluty zwanej „robuxem”[3]. Według danych z 2017 roku w grę każdego miesiąca gra średnio 50 milionów graczy[15].



Do tworzenia i edytowania miejsc służy program o nazwie „Roblox Studio”, który pozwala na tworzenie różnych map i symulacji[16]. Przedmioty używane w grze podlegają prawom fizyki, zbliżonym do praw naturalnych. Do odtwarzania gier przygotowanych na platformie służy „Roblox Client”.



Roblox jest dostępny na platformy: Windows, Windows 10 (jako osobna aplikacja w sklepie Microsoft), macOS, Xbox One, Android, iOS oraz Fire OS. Wykorzystuje gogle wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift oraz HTC Vive[11]. Produkcja kierowana jest do graczy w wieku 8–18 lat[14].





Spis treści

1 Rozgrywka

2 Uwagi

3 Przypisy

4 Linki zewnętrzne