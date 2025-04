¿LoL es un juego de suerte o habilidad?

Juani1603 Hay veces que sostengo que lol es un de suerte como TFT, en primer lugar, por los teams. Hay campeones especializados en hacerse 1 vs 5, pero, si te autofillean en un rol en el cual no eres muy bueno o no tienes un campeón para pelear contra los 5, dependes mucho de tu team, y, si el emparejamiento te juega en contra, lo más probable es que pierdas esa partida

saulus Me parece un juego completamente de suerte, basado en algoritmos y habilidad, claro no solo tu habilidad, si no de tu equipo, pero suerte como tal RNG no existe para mi.

LARAX1 Todo lo que juegues tendra un componente de suerte siempre, el lol es un juego de habilidad obviamente que la suerte podra afectar ciertas cosas(pero repito como en todas las cosas)pero si eres habilidoso en el juego vas a subir no se puede decir no subo o no gano nunca porque tengo mala suerte lo unico que haces asi es engañarte.

bastianemmanuel El modo clásico es solo de habilidad, es cosa tuya si juegas con un team aleatorio. Mientras que el TFT es exageradamente azar dependiente pudiendo compararse con cualquier juego de cartas.

brece El hecho de que te toque el rol que quieras o no se podría decir que es suerte, pero consta en tu habilidad el hecho de que puedas ganar aún tocandote otro rol, en resumen si eres lo suficiente bueno puedes contrarrestar la "mala suerte", eso depende de uno mismo

Ardillaxon es de habilidad y buena seleccion de campeones porq se necesita entrenar para ser bueno pero les recomiendo empesar con darius o miss fortune son buenos a lo personal pero mi mejor personaje es xin zhao

jorjuasin Si te refieres a las partidas normales, es más dependiente de la habilidad, ya que la suerte solo determina quién te toca en tu equipo y contra quién. En ARAM o TFT se depende más de la suerte.

escandy a lo que llamamos las modalidades ya definidas de lol seria por habilidad pero con el nuevo modo TFT podriamos decir que ese modo se basa por completo en la suerte :V lamentablemente nunca e tenido la suerte de tener un campeon lv 3 en esa cosa :V

thiagovich1o es de habilidad

ani95 de los dos xD

CocoaMilk De los dos,pero mas habilidad

Neoar20 Diria que mas bien habilidad pero sobretodo comunicacion no sirve de nada ser un pro player si no sabes comunicarte con tu equipo. muchas veces pierdo o perdemos por la sencilla razon que no sabemos comunicarnos y dar a luz la estrategia que tenemos con nuestro equipo.

puckvielma pura abilidad

pepe4444 Diría que mas que todo de habilidad, piensalo un pro player no puede llegar a ese nivel unicamente con suerte.

Trueno542 el juego se trarta de habilidad fuerza y de un gran suerte eso es seguro pero sigue siendo un buenvy fantástico juegazo eso no lo dudo mebencanta este juego demasiado divertido te puede entretenerhoras

Vyankka Yo creo que las dos, la habilidad te sirve a ti pero si te toca con un equipo troll ahí cambia la cosa.

Seraph32423 el juego se trata de habilidad y un poco de suerte

Esmilexd Habilidad ya que debes de saber como usar mecanicas para poder sacar ventaja de tus oponentes