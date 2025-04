Czy ktoś ma tą grę?

Mówię poważnie czy ktoś to ma

Wdarcie śmierci

Death Stranding (wdarcie śmierci) było to wydarzenie, przez które populacja ludzi bardzo się zmniejszyła. Zjawisko to nie ma naukowego wytłumaczenia. Wiadomo tylko, że do jego wywołania potrzebny jest czynnik. Wdarcie śmierci spowodowało, że na ziemi pojawili się wynurzeni, czyli niewidzialne stwory, które polują na żywych ludzi. Zjawisko wdarcia wywołało też temporal, czyli deszcz, który dotykając naszej skóry sprawiał, że miejscu dotyku starzeliśmy się. Zaczęła występować też tęcza, która wskazywała na wystąpieniu wielu wynurzonych na danym terenie. Zmarli ludzie, u których wystąpiła martwica, po 48 godzinach mogli spowodować rozpróżnię, czyli bardzo duży wybuch (dlatego tak ważne było spalanie ciał) Ludzie zauważyli, że dzieje się coś niedobrego, więc szybko zareagowali. Niestety nadal nie była wiadoma natura wdarcia. spoko gierka polecam