Cual creen que ha sido el mejor evento de temporada en el que han participado??

el primer evento de nobunaga, aun recuerdo cuando vi que era la free del evento me emocione mas q todo por q venia del comic de koga ace

Diria que los eventos de Fate/Accel Zero y el de Kara No Kyoukai, por el ost y el aire de misterio y nostalgia que los envuelve

sevastian_castilla

