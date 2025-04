Final Fantasy XIV su Gamehag

MrToast03 Un saluto a tutti i collezionisti di Gemme, devo dire che questo è stato il mio primo compito da svolgere in questo sito e devo dire che è stato abbastanza semplice. I 3 obiettivi sono semplici, basta salire di livello nel gioco e mandare gli screenshot per avere una verifica del compito effettuato. Diciamo che è stato semplice, basta chiedere le missioni un po' in giro per la città iniziale e già da lì si può salire fino al Livello 3, poi alcune missioni (che si possono sempre prendere in città) ti chiederanno di andare giusto fuori la città principale, per cacciare alcuni piccoli mostriciatolli e ottenere alcuni loro drop. Se vi state lamentando per il grosso peso che occupa il Software, beh, sappiate che è normale dato che è un MMORPG, un mondo totalmente creato da 0, quindi è facile intuire che il peso eccessivo è dovuto al download delle miliardi di texture e immagini dei vari NPC e Mostri. Il tempo impiegato? Qualche oretta scarsa e riuscirete tranquillamente a fare tutti e 3 gli step. Streghe e Stregoni, buona caccia alle Gemme dell'Anima! Se avete qualche domanda, chiedete pure!

TheRoberto2512 Devo dire che con questo messaggio mi hai convinto a fare i compiti su questo gioco



MrToast03 Sono molto contento:laughing::laughing:

cirex02727 Purtroppo non ci si può giocare a causa del fatto che serve una key temporanea che per prenderla bisogna pagare...che shifo

MrToast03 Qui ti sbagli caro, il gioco ti conferisce automaticamente 2 settimane (o 1, non ricordo) di prova gratuita, e se ti chiede una One-Time Password o come si chiama, lascia in bianco. Buona raccolta!

blaze962 aa grazzie mille per avermelo detto io pensavo che si doveva per forzaa pagare per giocarci ora lo provo subitoù







Mulineri Ma è un gioco per PC? Gli obbiettivi per android prendono molto più tempo

Gioski @Mulineri il gioco è per PC, uno dei molti MMORPG che ci sono da svariato tempo. La formula è come World Of Warcraft, primo periodo di prova gratuita e successivamente abbonamento mensile.



Theloneplayer Scusatemi ma la prima missione è raggiungi il livello 2 del tuo pg





TheMastrix dove si prende lo square enix id per la registrazione?

GiorgioCane a me non arriva il codice



Emmanuele24Fasen wow non me lo sarei mai aspettato, continuate cosi` ragazzi, sono qui per incoraggiarvi, grandissimi.

comunque final fantasy e` un bel gioco.





federquellovero raga non riesco ad avviare il giocoooooo helllpppp. mi potreste dire tutti i passaggi che avete fatto voi per avviarlo? intendo dal login in poi.

grazie

Gioski Buongiorno, volevo chiedere se per giocare bisogna necessariamente avere un abbonamento oppure i tre compiti richiesti si possono fare con il periodo di prova, come per WoW che hai mi sembra 2 settimane di tempo e level cap al 20? Sempre che ci sia ovviamente.