Играли в Pokemon Mega?

Расскажите об игре. Стоит ли в нее играть?
Эта игра на какую платформу?
лучшая игра которую я видел
графика геймплей н1
когда увидел слово покемон и ничего не понял
Еще нет͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏)
Здравствуйте! Игра на 10\10 Топовая графика, хороша физика, низкие требования, она ещё актуальна по сей день, множество киберспортивных турниров и прочее, продуманная система античитерства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::flag_as::flag_ad::flag_ai::flag_aq::flag_bd::flag_cm::flag_io::flag_be::flag_bw::flag_jo::flag_jo::flag_mc::flag_mq::flag_mq:И многое другое! Стоит попробывать как Вас затянет с головой! Ох уж эти покемоны, покемон го самая лучшая! Все её любят...
нет о хочу както попробовать
пп8)Есть задания для прокачки опыта и получения чертежей оружия, брони, седел и янтаря.
9)Улей гигантских пчел получается путем создания в верстаке.
10)Оники не накладывают мегабешенство.
11)Можно создать додо-стрелу, которая работает, как редкий цветок, парус для ускорения плота и седло для крупных додо.
12)Присутствует королевский грифон.
13)Подземелья постоянно меняются (читай про подземелья дальше).
14)Прирученных существ можно телепортировать к себе в одиночной игре и телепортировать к кровати в многопользовательской игре.
15)Выдра приручается обычной рыбой.
16)На волка и на выдру можно одеть шлем.
Минусы:
1)Отсутствуют такие существа, как ютираннус, овис, мегалания, альфа-тусотеутис, лиоплевродон, гиенодон, праматерь, дракон, мегапитек, ихтиорнис, гесперорнис, пегомастакс, микрораптор, троодон, гигантские пчелы и королева гигантских пчел.
2)Деодона и мегатерия можно найти только в подземельях.
3)Подземелья состоят из комнат с врагами и сундуками. В конце подземелья проход к боссу. После убийства босса вы получите 20 элемента.
4)Из подземелья выпадает одна тек-грамма.
5)На прохождения подземелья дается от 20 до 30 минут (без учета босса).
6)Ограничение в 40 существ в одиночном режиме и по 12 существ на игрока в многопользовательском.
7)Отсутствует крафт таких предметов, как моторная лодка, очки ночного зрения, компас, кавалерийское копье, гарпунное ружье, ножницы, туалет, увеличительное стекло и холст для живописи.
8)Отсутствие каких-либо DLC.
9)Энграммы получаются на других уровнях по сравнению с ПК версией.
10)Отсутствие 15 дополнительных уровней.
11)Выдра не способна перетаскивать артефакты (проверено на собственном опыте).
12)Промышленная дробилка не дает опыт.
13)Маяки появляются только на официальных серверах и на некоторых неофициальных.
14)Отсутствие возможностей хоста.
Подведем итоги:
Мобильная версия Ark: Survival Evolved хорошо подходит новичкам для ознакомления с игрой и ее основными механиками, но ввиду отсутствия некоторых существ или трудно