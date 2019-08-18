Играли в Pokemon Mega?

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пп8)Есть задания для прокачки опыта и получения чертежей оружия, брони, седел и янтаря.

9)Улей гигантских пчел получается путем создания в верстаке.

10)Оники не накладывают мегабешенство.

11)Можно создать додо-стрелу, которая работает, как редкий цветок, парус для ускорения плота и седло для крупных додо.

12)Присутствует королевский грифон.

13)Подземелья постоянно меняются (читай про подземелья дальше).

14)Прирученных существ можно телепортировать к себе в одиночной игре и телепортировать к кровати в многопользовательской игре.

15)Выдра приручается обычной рыбой.

16)На волка и на выдру можно одеть шлем.





Минусы:



1)Отсутствуют такие существа, как ютираннус, овис, мегалания, альфа-тусотеутис, лиоплевродон, гиенодон, праматерь, дракон, мегапитек, ихтиорнис, гесперорнис, пегомастакс, микрораптор, троодон, гигантские пчелы и королева гигантских пчел.

2)Деодона и мегатерия можно найти только в подземельях.

3)Подземелья состоят из комнат с врагами и сундуками. В конце подземелья проход к боссу. После убийства босса вы получите 20 элемента.

4)Из подземелья выпадает одна тек-грамма.

5)На прохождения подземелья дается от 20 до 30 минут (без учета босса).

6)Ограничение в 40 существ в одиночном режиме и по 12 существ на игрока в многопользовательском.

7)Отсутствует крафт таких предметов, как моторная лодка, очки ночного зрения, компас, кавалерийское копье, гарпунное ружье, ножницы, туалет, увеличительное стекло и холст для живописи.

8)Отсутствие каких-либо DLC.

9)Энграммы получаются на других уровнях по сравнению с ПК версией.

10)Отсутствие 15 дополнительных уровней.

11)Выдра не способна перетаскивать артефакты (проверено на собственном опыте).

12)Промышленная дробилка не дает опыт.

13)Маяки появляются только на официальных серверах и на некоторых неофициальных.

14)Отсутствие возможностей хоста.





Подведем итоги:



Мобильная версия Ark: Survival Evolved хорошо подходит новичкам для ознакомления с игрой и ее основными механиками, но ввиду отсутствия некоторых существ или трудно