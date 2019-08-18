Rain

Gem140

unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version)
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unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
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Играли в Pokemon Mega?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 18, 2019 at 03:29 PM

Расскажите об игре. Стоит ли в нее играть?
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 18, 2019 at 03:30 PM

Эта игра на какую платформу?
slava07171 avatar

slava07171

August 20, 2019 at 02:23 PM

лучшая игра которую я видел
графика геймплей н1
ProGhost avatar

ProGhost

October 5, 2019 at 11:42 PM

Не,не играл
deniel5445 avatar

deniel5445

May 30, 2020 at 06:52 PM

нет хочу попробовать
IDedMazai avatar

IDedMazai

May 31, 2020 at 08:56 AM

когда увидел слово покемон и ничего не понял
138iq avatar

138iq

June 25, 2020 at 02:39 AM

Еще нет͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏)
red_sparrow_solod avatar

red_sparrow_solod

July 6, 2020 at 07:20 PM

Здравствуйте! Игра на 10\10 Топовая графика, хороша физика, низкие требования, она ещё актуальна по сей день, множество киберспортивных турниров и прочее, продуманная система античитерства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::flag_as::flag_ad::flag_ai::flag_aq::flag_bd::flag_cm::flag_io::flag_be::flag_bw::flag_jo::flag_jo::flag_mc::flag_mq::flag_mq:И многое другое! Стоит попробывать как Вас затянет с головой! Ох уж эти покемоны, покемон го самая лучшая! Все её любят...
Naz111 avatar

Naz111

July 6, 2020 at 07:38 PM

нет о хочу както попробовать
Lanna2020 avatar

Lanna2020

July 6, 2020 at 07:39 PM

пакемончик сасный
LordGamer589 avatar

LordGamer589

July 13, 2020 at 09:32 PM

Такое говно
Glebaster325 avatar

Glebaster325

July 14, 2020 at 07:48 PM

Да играл
Glebaster325 avatar

Glebaster325

July 14, 2020 at 07:49 PM

Да играл Крутоооо
KAKASKA_Top avatar

KAKASKA_Top

July 14, 2020 at 10:20 PM

пп8)Есть задания для прокачки опыта и получения чертежей оружия, брони, седел и янтаря.
9)Улей гигантских пчел получается путем создания в верстаке.
10)Оники не накладывают мегабешенство.
11)Можно создать додо-стрелу, которая работает, как редкий цветок, парус для ускорения плота и седло для крупных додо.
12)Присутствует королевский грифон.
13)Подземелья постоянно меняются (читай про подземелья дальше).
14)Прирученных существ можно телепортировать к себе в одиночной игре и телепортировать к кровати в многопользовательской игре.
15)Выдра приручается обычной рыбой.
16)На волка и на выдру можно одеть шлем.


Минусы:

1)Отсутствуют такие существа, как ютираннус, овис, мегалания, альфа-тусотеутис, лиоплевродон, гиенодон, праматерь, дракон, мегапитек, ихтиорнис, гесперорнис, пегомастакс, микрораптор, троодон, гигантские пчелы и королева гигантских пчел.
2)Деодона и мегатерия можно найти только в подземельях.
3)Подземелья состоят из комнат с врагами и сундуками. В конце подземелья проход к боссу. После убийства босса вы получите 20 элемента.
4)Из подземелья выпадает одна тек-грамма.
5)На прохождения подземелья дается от 20 до 30 минут (без учета босса).
6)Ограничение в 40 существ в одиночном режиме и по 12 существ на игрока в многопользовательском.
7)Отсутствует крафт таких предметов, как моторная лодка, очки ночного зрения, компас, кавалерийское копье, гарпунное ружье, ножницы, туалет, увеличительное стекло и холст для живописи.
8)Отсутствие каких-либо DLC.
9)Энграммы получаются на других уровнях по сравнению с ПК версией.
10)Отсутствие 15 дополнительных уровней.
11)Выдра не способна перетаскивать артефакты (проверено на собственном опыте).
12)Промышленная дробилка не дает опыт.
13)Маяки появляются только на официальных серверах и на некоторых неофициальных.
14)Отсутствие возможностей хоста.


Подведем итоги:

Мобильная версия Ark: Survival Evolved хорошо подходит новичкам для ознакомления с игрой и ее основными механиками, но ввиду отсутствия некоторых существ или трудно
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