que les parece el juego

diganme si les gusta o no

Hola llevo un tiempo viendo el juego y no s einstalarmelo me lo recomendais?

En lo personal no me gusta para nada y más por su publicidad que es totalmente diferente que el juego en sí.

a mi si me gusta mucho y massssssssssssssss

me parece que hay muchas publicidades falsas sobre el juego ni hablar de la mision que dan osea igual ni te dan gemas, dejando de lado eso el juego en si no es tan bueno comparado a otros que eh probado en si es el tipico juego que conozco

en verdad no me divierte tanto

la verda no me parece la gran cosa

Karterjr30

A mi no me acaba de gustar del todo este juego me termina aburriendo