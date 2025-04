por que me eliminaron el juego de gamehag?

Godmaster17 por lo que he visto mucha gente aun tiene este juego pero yo no y la verdad no se que paso porque hace unos meses lo tenia recomendado por gamehag pero ya no

Another_Monster Quizás lo hayan quitado en tu país (?)

facundo_134 no lo hicieron

Ganker948 En Peru lo quitaron? porq a mi no me aparecey solo me faltaba completar la ultima tarea =/

ninjafkjk3 No se por que lo quitaron era el mejor juego

dkjfwei7f4568456jmkd si a i me gustaba el juego ahora me dedico a roblox

fakaleka quisas solo fue en tu pais xd por que en los demas no pasa nada o probablemente se te bugeo la pc pero no creo ._.xd