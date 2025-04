en que gastarias tus robux?

en ropa,de la mejor,pero teniendo cuidado si quiero comprar barato porque la ultima vez compre algo y luego lo eliminaron por copyrigh... ah y no me devolvieron nada >:v

SoyUnaFurra

Supongamos que Tengo 250RBX.

Primero, me Compro BloxBurg. (y si es que tiene pases vip, Tambien.)

Despues me Compro Ropa. Luego un Pelo Marron, y Despues Accesorios Como mascaras.

Despues, si me Alcanza me compro Poses o Los dono.