XD bo to klockowata gra

Te gry nie są do siebie podobne:smile:

To takie...

nie nie nie xD to tak nie dziala

Nie... Minecraft to Minecraft a roblox to roblox

To zupelnie inne hry !

to nie jest podobne ale w robloxie jest taki tryj jak minecraft

roblox lepszy bo nie są same kwadraty

roblox nic nie ma do minecraft xddd chyba

to i to lepsze ;/ a więc nie piszcie że MINECRAFT NAJLEPSZYYY bo przecież ma lagi tak jak roblox i też różne wpadki tesz tak jak roblox ;)

to i to fajne

DarkKirito

Minecraft i Roblox to nie jest to samo.

Minecraft i tak będzie lepszy, gdyż to dzieciństwo wielu graczy :)