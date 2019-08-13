кто понял смисл етой игри не я точно напишите пж или киньте силку на статью про ету игру короб кидайте силку и спасипо наперед за все помощь:Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий[1] По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей[2].