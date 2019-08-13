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кто знает что ето

Robloxinfo23 avatar

Robloxinfo23

August 13, 2019 at 06:55 PM

кто понял смисл етой игри не я точно напишите пж или киньте силку на статью про ету игру короб кидайте силку и спасипо наперед за все помощь:Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий[1] По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей[2].

Kakoshka2 avatar

Kakoshka2

September 17, 2019 at 02:11 AM

цуцуцуцу

HIKKIMORRI avatar

HIKKIMORRI

November 5, 2019 at 02:10 PM

Незаю но ты дэбил

ggfghfth avatar

ggfghfth

March 22, 2020 at 11:44 PM

об кидайте силку и спасипо наперед за все помощь:Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий[1] По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей[2].

13 AUGUST 2019 15:55 1130


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