Игра ещё жива?

vladudar Игра ещё жива?

sergey24652 Игра жива, и еще долго будет жить.)

Loysha777 Oxidizing залили сайте лососю чай хадж длилось ходит щ

Surewinner Да, игра жива и в неё играет большое кол-во игроков

sexyromka777 поддерживаю, игра жива





Rom1218 Жива и не умрет

Denis_YT3534 сщщgreyretegfdgr

dmiiceuk Игра живее живых. В нее играют миллионы человек по всему миру. Выходят постоянно новые апдейты. Единственное, коррейская версия тормозит. У них с обновлениями не так быстро. Держу руку на пульсе при помощи https://bddatabase.net/ru/

asinikit форгейм не пашит !

asinikit через стим примут?

BerserkerPlus Живее всех живых.

viktor_gutter она бессмертна

Frokiii879856521223 отклонили из стима скрин так форгем у меня не устанавливается

Dj_Hanzo Спасибо за информацию

rektim11 Игра живая ещё как

DarkDemons что значит ты получил блокаду ?

Clover_GG Жива, жива

Cocucko эх была хорошая игра. раньше играл. много. сейчас даже не знаю игрет в неё кто или нет

maksimplay Жива

RandomNiBB Наверно...





DAN_2289312Akk што такое блек дезярть

Wolfbro1200 хз мы сами уже давно не играли)

Frokiii879856521223 у меня в стиме 2 версии она рус мало играют в Европу больше играют

Bogdan2198 Думаю она теряет популярность