Игра ещё жива?

Игра жива, и еще долго будет жить.)
Oxidizing залили сайте лососю чай хадж длилось ходит щ
Да, игра жива и в неё играет большое кол-во игроков
Игра живее живых. В нее играют миллионы человек по всему миру. Выходят постоянно новые апдейты. Единственное, коррейская версия тормозит. У них с обновлениями не так быстро. Держу руку на пульсе при помощи https://bddatabase.net/ru/
отклонили из стима скрин так форгем у меня не устанавливается
что значит ты получил блокаду ?
эх была хорошая игра. раньше играл. много. сейчас даже не знаю игрет в неё кто или нет
хз мы сами уже давно не играли)
у меня в стиме 2 версии она рус мало играют в Европу больше играют
Думаю она теряет популярность
Наверное живо, хотя кто знает -_-