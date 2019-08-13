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Rain

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SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
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apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
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Игра ещё жива?

vladudar avatar

vladudar

August 13, 2019 at 11:36 AM

Игра ещё жива?
sergey24652 avatar

sergey24652

October 11, 2019 at 09:46 PM

Игра жива, и еще долго будет жить.)
Loysha777 avatar

Loysha777

October 12, 2019 at 05:29 PM

Oxidizing залили сайте лососю чай хадж длилось ходит щ
Surewinner avatar

Surewinner

December 23, 2019 at 05:22 PM

Да, игра жива и в неё играет большое кол-во игроков
sexyromka777 avatar

sexyromka777

December 23, 2019 at 05:45 PM

поддерживаю, игра жива

Rom1218 avatar

Rom1218

December 24, 2019 at 02:19 PM

Жива и не умрет
Denis_YT3534 avatar

Denis_YT3534

December 24, 2019 at 02:21 PM

сщщgreyretegfdgr
dmiiceuk avatar

dmiiceuk

January 2, 2020 at 08:26 PM

Игра живее живых. В нее играют миллионы человек по всему миру. Выходят постоянно новые апдейты. Единственное, коррейская версия тормозит. У них с обновлениями не так быстро. Держу руку на пульсе при помощи https://bddatabase.net/ru/
asinikit avatar

asinikit

February 6, 2020 at 08:50 PM

форгейм не пашит !
asinikit avatar

asinikit

February 6, 2020 at 08:50 PM

через стим примут?
BerserkerPlus avatar

BerserkerPlus

February 7, 2020 at 01:44 PM

Живее всех живых.
viktor_gutter avatar

viktor_gutter

February 11, 2020 at 11:54 AM

она бессмертна
Frokiii879856521223 avatar

Frokiii879856521223

February 12, 2020 at 09:40 AM

отклонили из стима скрин так форгем у меня не устанавливается
Dj_Hanzo avatar

Dj_Hanzo

February 12, 2020 at 09:03 PM

Спасибо за информацию
rektim11 avatar

rektim11

February 15, 2020 at 01:43 AM

Игра живая ещё как
DarkDemons avatar

DarkDemons

February 17, 2020 at 10:14 PM

что значит ты получил блокаду ?
Clover_GG avatar

Clover_GG

February 18, 2020 at 10:14 AM

Жива, жива
Cocucko avatar

Cocucko

February 18, 2020 at 04:14 PM

эх была хорошая игра. раньше играл. много. сейчас даже не знаю игрет в неё кто или нет
maksimplay avatar

maksimplay

February 18, 2020 at 07:54 PM

Жива
RandomNiBB avatar

RandomNiBB

March 1, 2020 at 01:06 AM

Наверно...

DAN_2289312Akk avatar

DAN_2289312Akk

March 1, 2020 at 01:17 AM

што такое блек дезярть
Wolfbro1200 avatar

Wolfbro1200

March 8, 2020 at 10:52 AM

хз мы сами уже давно не играли)
Frokiii879856521223 avatar

Frokiii879856521223

March 16, 2020 at 08:29 AM

у меня в стиме 2 версии она рус мало играют в Европу больше играют
Bogdan2198 avatar

Bogdan2198

March 28, 2020 at 06:38 PM

Думаю она теряет популярность
NicoltKlausberg avatar

NicoltKlausberg

March 28, 2020 at 06:49 PM

Наверное живо, хотя кто знает -_-
12
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Игра ещё жива? - Black Desert Forum on Gamehag