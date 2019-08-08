Просто выйграй 5 битв и потом делай скриншот побед и отсылай его
как выполнить миссию сделать миссию выполнить 20 заданий первые шаги
как выполнить миссию сделать миссию выполнить 20 заданий первые шаги
как выполнить миссию первые шаги 20 штук???
задание полное Г. уже 4 раз отправлял, но все равно отклоняют, хотя я на 32 задании
Как выполнить миссию первые шаги 20 штук...
Как выполнить миссию 20заданий из первые шаги?
очень просто, посмотрите в интернете, там всё написанно, есть даже видео.
Что делать если пришло уведомление об отказе , А в заданий написано квест ожидает проверки
У меня таже самая проблема