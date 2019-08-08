Rain

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Как выполнить первое задание в кроссаут?

SpeedyGonsales avatar

SpeedyGonsales

August 8, 2019 at 09:11 PM

Помогите,пожайлуста

ilya04y avatar

ilya04y

August 12, 2019 at 10:09 PM

Просто выйграй 5 битв и потом делай скриншот побед и отсылай его

Defamin avatar

Defamin

April 10, 2022 at 05:55 PM

как выполнить миссию сделать миссию выполнить 20 заданий первые шаги

Defamin avatar

Defamin

April 10, 2022 at 05:55 PM

как выполнить миссию сделать миссию выполнить 20 заданий первые шаги

Defamin avatar

Defamin

April 10, 2022 at 05:57 PM

как выполнить миссию первые шаги 20 штук???

N1k1_EN avatar

N1k1_EN

April 11, 2022 at 02:26 AM

задание полное Г. уже 4 раз отправлял, но все равно отклоняют, хотя я на 32 задании

Anon1653226583 avatar

Anon1653226583

May 23, 2022 at 02:43 PM

Как выполнить миссию первые шаги 20 штук...

9rackon_3to_mir1 avatar

9rackon_3to_mir1

May 25, 2022 at 08:23 AM

Как выполнить миссию 20заданий из первые шаги?


krapalik_gamehag avatar

krapalik_gamehag

June 4, 2022 at 11:52 AM

очень просто, посмотрите в интернете, там всё написанно, есть даже видео.

nsmertnik avatar

nsmertnik

June 15, 2022 at 08:09 PM

Что делать если пришло уведомление об отказе , А в заданий написано квест ожидает проверки

MusteryBoi11 avatar

MusteryBoi11

June 15, 2022 at 08:13 PM

У меня таже самая проблема

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