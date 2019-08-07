Rain

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Йоу собаки я наруто узумаки а еще я стану хокаге

JustAlone avatar

JustAlone

August 7, 2019 at 02:32 AM

Йоу собаки я наруто узумаки а еще я стану хокаге

arty4560 avatar

arty4560

August 7, 2019 at 08:56 AM

ТЫ ИГРАЕШЬ В РО ГУЛЬ

telektronTW avatar

telektronTW

December 20, 2019 at 12:15 PM

прикольно

Rilbe avatar

Rilbe

December 21, 2019 at 02:32 PM

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NaRuTo_UzUmAkI_SaSkE avatar

NaRuTo_UzUmAkI_SaSkE

April 25, 2021 at 10:09 PM

алвлаалвл

Barash1180 avatar

Barash1180

July 25, 2021 at 01:19 AM

лол кек 4ебурек

MaryBTS avatar

MaryBTS

August 18, 2021 at 09:54 PM

окккккк

JustAlone avatar

JustAlone

July 30, 2023 at 05:53 PM

Когда я был хоббихорсер они все боялись
Я скрывал своего хорс типя я стесняюсь
Я не пожал им руку они хоббихорсерфобы
Я не пожал им руку попы жопы антилопы
Я не буду говорить с тобой у тебя конь живой
Это моя конячка
И в цирке чувствуют мой вайб
На палке голова коня
Я реально клоун чо вы булите меня
Я здоровый парень уважайте интересы
Да это не гонки а жестокие замесы
В цирке чувствуют мой вайб они зовут меня на сцену
И я скачу вперёд попадаю прямо в вену
Прославляю хоббихорсинг этим мега гимном
Хоббихорсер не дурак а настоящий сигма
Как видишь я легенда под моейю жопой палкой и видишь я легенда

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