Когда я был хоббихорсер они все боялись

Я скрывал своего хорс типя я стесняюсь

Я не пожал им руку они хоббихорсерфобы

Я не пожал им руку попы жопы антилопы

Я не буду говорить с тобой у тебя конь живой

Это моя конячка

И в цирке чувствуют мой вайб

На палке голова коня

Я реально клоун чо вы булите меня

Я здоровый парень уважайте интересы

Да это не гонки а жестокие замесы

В цирке чувствуют мой вайб они зовут меня на сцену

И я скачу вперёд попадаю прямо в вену

Прославляю хоббихорсинг этим мега гимном

Хоббихорсер не дурак а настоящий сигма

Как видишь я легенда под моейю жопой палкой и видишь я легенда