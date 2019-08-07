Йоу собаки я наруто узумаки а еще я стану хокаге
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Когда я был хоббихорсер они все боялись
Я скрывал своего хорс типя я стесняюсь
Я не пожал им руку они хоббихорсерфобы
Я не пожал им руку попы жопы антилопы
Я не буду говорить с тобой у тебя конь живой
Это моя конячка
И в цирке чувствуют мой вайб
На палке голова коня
Я реально клоун чо вы булите меня
Я здоровый парень уважайте интересы
Да это не гонки а жестокие замесы
В цирке чувствуют мой вайб они зовут меня на сцену
И я скачу вперёд попадаю прямо в вену
Прославляю хоббихорсинг этим мега гимном
Хоббихорсер не дурак а настоящий сигма
Как видишь я легенда под моейю жопой палкой и видишь я легенда