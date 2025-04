Je cherche un p'tite équipe

Noctalious

Mon ambition avec ce poste est comme précisé dans le titre, de me trouver une team sur lol. J'ai commencer LOL il n'y a pas très longtemps, je fait du multigaming. Actuellement dans l'une des meilleure team fr sur GW2 et ayant fait partie d'autre meilleure team fr sur d'autre structure. aujourd'hui j'ai envie d'essayer de me lancer sur lol. Alors je cherche une team qui voudrai bien d'un noob avec des ambitions ^^ je progresse vite, je suis deja lvl 30 et j'ai environ 1000 elo .... mais croyez moi, je tombe sur des gars assez bizare, des trolls, des gars qui leave lvl 2 etc. voila voila sinon j'ai 21 ans et je suis souvent disponnible, micro et tout support vocale dispo. Mp : Roxxstare sur lol