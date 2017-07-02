bratgraciaz
bratgraciaz
Gem315
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
karl.wlther
karl.wlther
Gem10
karl.wlther
karl.wlther
Gem10
nvklkldl
nvklkldl
Gem8
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
karl.wlther
karl.wlther
Gem30
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
bratgraciaz
bratgraciaz
Gem1,015
Visionary
Visionary
Gem14
bratgraciaz
bratgraciaz
Gem560
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem35
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem42
Ramu Mnajhi
Ramu Mnajhi
Gem8
skrt
skrt
Gem40
skrt
skrt
Gem10
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem1,398
blonwon
blonwon
Gem69
blonwon
blonwon
Gem10
Rain

Gem32

unranked rank iconkavineash S: ??
unranked rank iconNeil Khandelwal: bruh
unranked rank iconkavineash S: even i dont know how to claim
unranked rank iconkavineash S: same here
SystemGamehag: One user received Gem16 from the Rain.
unranked rank iconNeil Khandelwal: i have completed 1st task anyone know how to claim gems?
unranked rank iconNeil Khandelwal: now
unranked rank iconNeil Khandelwal: what do i have to do
unranked rank iconNeil Khandelwal: hello i have installed the game rn with the link given here
unranked rank iconskrt: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconNeil Khandelwal: huh
SystemGamehag: One user received Gem38 from the Rain.
novice rank iconJoker Tu perds un Joker: gm
unranked rank iconblonwon: ciao
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unranked rank iconNeil Khandelwal: :(
unranked rank iconNeil Khandelwal: anyone here?
unranked rank iconNeil Khandelwal: why does every offer is not available in my country
unranked rank iconNeil Khandelwal: hmm
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unranked rank iconHawk: i did theres no one that shows what to do
AdminSwirfty: It's probably best if you Google it
unranked rank iconHawk: hello?
unranked rank iconHawk: ok i got the game so how to i redeem
unranked rank iconHawk: ما الذي تدور حوله ؟؟ هل أنت منتش؟
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Для тех кто по настоящему любит эту игру!

Kostoprav avatar

Kostoprav

July 2, 2017 at 04:35 PM

Я сам уже давно играю в эту игру и очень даволен. Хотелось бы чтобы ещё больше людей ( с этого проекта играли в неё. P.S. Спасибо людям которые создали Gamehag, так как в этом проекте можно не только обменять души на покупки но и просто пообщятся с людями у которых общий интерес.
DarkWor avatar

DarkWor

July 3, 2017 at 12:20 AM

HE ЛЮБЛЮ ЭТУ ИГРУ
DanilTopchik avatar

DanilTopchik

July 3, 2017 at 08:37 PM

не знаю как вам но мне игра норм
Delta515 avatar

Delta515

July 3, 2017 at 09:06 PM

Лучшая игра в мире
Woparik avatar

Woparik

July 4, 2017 at 11:58 AM

круто
123456789123456789 avatar

123456789123456789

July 5, 2017 at 12:28 AM

класс
SAYREX229 avatar

SAYREX229

July 7, 2017 at 12:36 AM

Я обожаю World of Tanks мне она нравится своими диномичными боями и куртыми перестрелками!)
SAYREX229 avatar

SAYREX229

July 7, 2017 at 02:18 PM

Люблю эту игру)))


MrProper228 avatar

MrProper228

July 11, 2017 at 03:08 PM

Офигенная игра. Всем советую в нее поиграть.
auf_ avatar

auf_

April 25, 2020 at 11:43 AM



mamanv76

п333на с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем х


gamehager_00 avatar

gamehager_00

May 1, 2020 at 01:48 PM

ти купив продукти?
Spud_Big avatar

Spud_Big

May 1, 2020 at 03:24 PM

я щас закуповуюсьт на мааксималку
_5864 avatar

_5864

May 1, 2020 at 05:06 PM

В основе мне нравится все особенно различные страны и бронетехника
FIRELDAN avatar

FIRELDAN

May 1, 2020 at 08:43 PM

Игра топ советую
ah_sempai avatar

ah_sempai

May 1, 2020 at 08:48 PM

Немецкие тяжи топ
NoX123 avatar

NoX123

May 1, 2020 at 09:06 PM

обажаю танки
vlados2228 avatar

vlados2228

May 1, 2020 at 11:01 PM

топ игра!!!
bibkasos avatar

bibkasos

May 2, 2020 at 05:44 AM

ужасная игра
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Для тех кто по настоящему любит эту игру! on World of Tanks Forum on Gamehag