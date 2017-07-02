Для тех кто по настоящему любит эту игру!

Kostoprav Я сам уже давно играю в эту игру и очень даволен. Хотелось бы чтобы ещё больше людей ( с этого проекта играли в неё. P.S. Спасибо людям которые создали Gamehag, так как в этом проекте можно не только обменять души на покупки но и просто пообщятся с людями у которых общий интерес.

DarkWor HE ЛЮБЛЮ ЭТУ ИГРУ

DanilTopchik не знаю как вам но мне игра норм

Delta515 Лучшая игра в мире

Woparik круто

123456789123456789 класс

SAYREX229 Я обожаю World of Tanks мне она нравится своими диномичными боями и куртыми перестрелками!)

SAYREX229 Люблю эту игру)))







MrProper228 Офигенная игра. Всем советую в нее поиграть.

auf_



mamanv76



п333на с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем х







gamehager_00 ти купив продукти?

Spud_Big я щас закуповуюсьт на мааксималку

_5864 В основе мне нравится все особенно различные страны и бронетехника

FIRELDAN Игра топ советую

ah_sempai Немецкие тяжи топ

NoX123 обажаю танки

vlados2228 топ игра!!!