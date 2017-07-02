Для тех кто по настоящему любит эту игру!

Я сам уже давно играю в эту игру и очень даволен. Хотелось бы чтобы ещё больше людей ( с этого проекта играли в неё.
P.S. Спасибо людям которые создали Gamehag, так как в этом проекте можно не только обменять души на покупки но и просто пообщятся с людями у которых общий интерес.
не знаю как вам но мне игра норм
Я обожаю World of Tanks мне она нравится своими диномичными боями и куртыми перестрелками!)
Офигенная игра. Всем советую в нее поиграть.
mamanv76
п333на с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем не хочу встретить тебя люблю и скучаю по тебе отложила шарики и не стекло на работе Ни с кем х
я щас закуповуюсьт на мааксималку
В основе мне нравится все особенно различные страны и бронетехника