Czy gra jest warta instalowania?

ThaUnicornHunter

Jeśli masz stalowe nerwy i lubisz czołgi to tak. Przesiedziałem z tą grą ponad 4lata RNG jest strasznie nie równe, a co patch coraz więcej idiotyzmów. Aczkolwiek jeśli uda ci się znaleźć dobry klan lub masz znajomych to gra jest naprawdę świetna.