des conseil pour débuter

Choisit bien tes tanks et je te conseil les allemands, les russes, les anglais ou les américains. Pour ce qui est dans le domaine de la recherche, tu gagne un nombre d'étoile d'argent par partie qui sont valable que pour le char en question. Tu as aussi des étoiles d'or, qui sont valables pour tous les chars mais je te conseils de les dépensser seulement pour les recherches les plus cheres.

Pendant la partie reste en groupe avec d'autre joueur et si tu es sniper prend de la auteur et cache-toi avec un rocher ou en faisant tomber un arbre pour t'y planquer. Si tu as un char rapide dans une map avec de l'eau tu pe essayer de pousser les chars adverse à l'eau ou les faire tomber d'une falaise. J'espère t'avoir aider.