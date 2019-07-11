Как дойти до 20 уровня?

DarkLight7 Помогите

GrandMother Проходить миссии, убивать мобов

Dimasinys Выбираем мага, юзаешь бесплатный вип статус на 3 дня, выполняешь первые задания с вип статусом чтобы хп удваивалось затем идешь в столицу, берёшь квест на убийство 100 тараканов.

yur4ik292 Если ты новый пользователь, то ты изи дойдешь до 20 лвл за 2 часа!

Farbras Чтобы набрать быстро опыт я старался в начале выполнять все задания которые мне дают. Там даже без випки можно спокойно за 2-3 часа прокачатся

Maxgamepro кукукуку

FuseGamer Вау круто)) Я не знаб я не играл просто для опыта





Mikhuil Вау игра норм но есть баг

Vhutipp Если ты прямо говоришь, то просто выполняй задачи

FEDswat это жосткая анальная дроч))

Shdwancedance просто выполнять все квесты

jackrold На данную тему в моём ассортименте имеется подходящая статейка, если интересно: https://gamehag.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/royal-quest-----

gvard Я доходил примерно за две недели плотной игры



casperc3 Мочи как можно больше всякой утвари и проходи квесты.Дошел примерно за 19 часов игры.

t_e_m_n_o_t_a_ ппц п чо так долго?

obey_giant Ть не пройдешь !!!