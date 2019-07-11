Rain

Gem156

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Как дойти до 20 уровня?

DarkLight7 avatar

DarkLight7

July 11, 2019 at 07:56 PM

Помогите
GrandMother avatar

GrandMother

July 12, 2019 at 08:21 PM

Проходить миссии, убивать мобов
Dimasinys avatar

Dimasinys

July 16, 2019 at 08:46 PM

Выбираем мага, юзаешь бесплатный вип статус на 3 дня, выполняешь первые задания с вип статусом чтобы хп удваивалось затем идешь в столицу, берёшь квест на убийство 100 тараканов.
yur4ik292 avatar

yur4ik292

July 17, 2019 at 08:01 PM

Если ты новый пользователь, то ты изи дойдешь до 20 лвл за 2 часа!
Farbras avatar

Farbras

July 19, 2019 at 01:47 PM

Чтобы набрать быстро опыт я старался в начале выполнять все задания которые мне дают. Там даже без випки можно спокойно за 2-3 часа прокачатся
Maxgamepro avatar

Maxgamepro

July 19, 2019 at 03:58 PM

кукукуку
FuseGamer avatar

FuseGamer

July 20, 2019 at 12:47 AM

Вау круто)) Я не знаб я не играл просто для опыта

Mikhuil avatar

Mikhuil

July 26, 2019 at 01:10 AM

Вау игра норм но есть баг
Vhutipp avatar

Vhutipp

July 26, 2019 at 01:23 AM

Если ты прямо говоришь, то просто выполняй задачи
FEDswat avatar

FEDswat

July 31, 2019 at 04:09 AM

это жосткая анальная дроч))
Shdwancedance avatar

Shdwancedance

August 1, 2019 at 06:23 PM

просто выполнять все квесты
jackrold avatar

jackrold

August 3, 2019 at 11:19 PM

На данную тему в моём ассортименте имеется подходящая статейка, если интересно: https://gamehag.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/royal-quest-----
gvard avatar

gvard

August 4, 2019 at 05:55 PM

Я доходил примерно за две недели плотной игры
casperc3 avatar

casperc3

August 5, 2019 at 09:31 AM

Мочи как можно больше всякой утвари и проходи квесты.Дошел примерно за 19 часов игры.
t_e_m_n_o_t_a_ avatar

t_e_m_n_o_t_a_

August 5, 2019 at 09:56 PM

ппц п чо так долго?
obey_giant avatar

obey_giant

August 13, 2019 at 12:32 AM

Ть не пройдешь !!!
Sheih avatar

Sheih

August 13, 2019 at 12:36 AM

легко

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