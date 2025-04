Misiowy

Cześć, chciałbym się z Wami podzielić ruletką na której gram. Nie jest to typowa ruletka, w której jest tyle samo czarnych i czerwonych pól oraz jedno zielone. Jest w niej sporo pól czarnych, za które nasza stawka jest podwojona, trochę mniej czerwonych (x3), jeszcze mniej niebieskich (x5) i jedno pole złote (x50). Z kodem na start dostajemy 1000 coinsów, czyli równowartość 1euro. Wypłacić możemy dopiero po wykonaniu obrotu na poziomie 50 000 coinsów i wpłaceniu jednego skina. Zrobienie takiego obrotu z 1000 punktów nie jest łatwe, ale ciasne granie pozwala osiągnąć sukces. Mnie udało się zaliczyć wymagany obrót i miałem na koncie 6000 punktów, ale byłem greedy i straciłem wszystko :D Możecie skorzystać z mojego kodu : MISIOWY, dostajecie wtedy 1000 punktów, a ja 50. Jeśli nie chcecie żeby dostał za Was punkty to możecie znaleźć inny kod, w internecie jest ich pełno, ale tak czy siak ktoś punkty za to dostanie :P Przy okazji przestrzegam przed podobną stroną: csgocall.com. Jest tam takie samo koło fortuny, jednak jest to scam, o czym sam się przekonałem. Pozdro!