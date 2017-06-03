probleme

tombarbero jarrive pas a rejoindre

Claude13om redemare tout ton ordi ou renetialise google

Mariane2000 Rejoindre quoi

ShadowSniper de quoi??

BlickyKidy moi non plus c trop chelou pourtant il est trop bien le jeux

BlickyKidy mais bon c pas grave

Mido7171 مِنْ أَيِّ بَحْرٍ لِلْأَبِيَاتِ أَغْتَرِفُ

فَحَرْفَ شِعْرِي لَا يَدْرِي بِمَا يَصُفُّ

أَبْهَجَتْنَا بِحُروفِكَ وَلَا عَجَبُ

أَسْعَدَتْنَا يَقِينَا حينَما تَكْتُبُ

نَبْضَاتِ حُروفِكَ بَعْثَرَتْ مَشَاعِرِيُّ

لَا وُجُودٌ لِحَرْفِيٍّ عَلَى مُتَصَفِّحِ إِبْدَاعِكَ

دَامَ قَلَمُكَ وَصَفَاءُ قَلْبِكَ



Mido7171 تُمْطِرُ عَاطِفَةٌ عَلَى حُروفِ الْأبْجَدِيَّةِ

فَتَتَمَايَلُ أَزَهَّارَا وَتَتَمَوَّجُ ينابيعا

حُروفَ جَمِيلَةَ وَمَشَاعِرَ عَذْبِهِ فَيَّاضَةَ

تَشْتَعِلُ الْحُروفُ وَنُورُهَا يَبْلُغُ الْآفَاقُ

أَبْدَعَتْ بِكُلِّ مااوتيت مِنْ مَشَاعِرِ وَبَلَاغَةٍ

دَمَّتْ مُتَأَلِّقَا انيق الْحُروفَ

وَدَامَتْ مآثر حُبَّكَ تُطِلُّ عَلَيْنَا باثواب زَاهِيَةً

Mido7171 مَنْ لَهُ هَذِهِ الْعُذُوبَةُ فِىَّ الْكِتَابَةَ

كَيْفَ لاتحمله أَجُنْحَةَ النوارس

لِيَنْثُرُ عِطْرُهُ حَيْثُ يُرِيدُ ووقتما شَاءَ

أَيَّ ابداع وَأَيَّ جَمَالِ هَذَا

بُورِكَتْ حُروفُكَ صَدِيقَنَا المتالق

Mido7171 كَلِمَاتُ تَرْتَقِي مِنْ بُوحِ قَلَمِكَ

وَتَسْتَلْقِي عَلَى نَبْضِ عِطْرِكَ

كَلِمَاتٍ لَا تَلِيق الًا بِمُبْدِعِ مِثْلُكَ

فَوْقَ الْجَمَالِ تَخَطَّى إِبْدَاعُكَ

عِشْتُ وَعَاشَ خَيَالُكَ الْخَصِبُ

Mido7171 قَلَمَكَ مُمَيَّزٌ وَكَلِمَاتُكَ صِيغَتْ بِاِحْتِرَافٍ

حُروفَكَ عُنْوَانٌ لِكُلِّ إِبْدَاعٍ وَرُقًى

تَسْتَعْمِرُ الْقَلُوبُ بِتِلْكَ الْمَعَانِى الرَّقيقَةَ

فَيَأْنُسُ بِكَ الْقَلْبُ وَتَدَاعُبُكَ نَبْضَاتِهِ

هَا أَنَا أَرَاكُ تَزْهُو فِىَّ سَمَاءَ الْقَصِيدِ



Mido7171 تُتْقِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْحَرْفِ بِحَرْفِيَّةٍ

وَتُلْبِسُ النَّصُّ أَجْمَلُ حَلَّاتِهِ بِالْمُعَنَّى

وَعَلَى مَاءِ حُروفُكَ تَنْبَثِقُ الدَّهْشَةُ

وَتَحْتَشِدُ فِي بُوتَقَةِ الْأبْدَاعِ

صَاحِبَ حَرْفٍ وِضَاءً وَعَقْلَ مِعْطَاءَ