RustClash
RustClash
Gem6,000
qwerqwrqweqwrqwe
qwerqwrqweqwrqwe
Gem35
hala sy
hala sy
Gem10
hala sy
hala sy
Gem231
Mummyju Juju
Mummyju Juju
Gem88
lurepartygofest
lurepartygofest
Gem52
mandarina ale
mandarina ale
Gem12
lurepartygofest
lurepartygofest
Gem66
hanfred
hanfred
Gem20
qwerqwrqweqwrqwe
qwerqwrqweqwrqwe
Gem18
cemelor234
cemelor234
Gem21
Mummyju Juju
Mummyju Juju
Gem35
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem323
zauja439
zauja439
Gem350
hanfred
hanfred
Gem24
Atia
Atia
Gem7
payeluis16
payeluis16
Gem14,000
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem14
retiro7968
retiro7968
Gem37
Rain

Gem9

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novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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probleme

tombarbero avatar

tombarbero

June 3, 2017 at 06:31 PM

jarrive pas a rejoindre
Claude13om avatar

Claude13om

June 3, 2017 at 08:22 PM

redemare tout ton ordi ou renetialise google
Mariane2000 avatar

Mariane2000

June 10, 2017 at 04:33 PM

Rejoindre quoi
ShadowSniper avatar

ShadowSniper

September 2, 2017 at 09:37 PM

de quoi??
BlickyKidy avatar

BlickyKidy

August 3, 2020 at 07:01 PM

moi non plus c trop chelou pourtant il est trop bien le jeux
BlickyKidy avatar

BlickyKidy

August 3, 2020 at 07:01 PM

mais bon c pas grave
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:56 AM

مِنْ أَيِّ بَحْرٍ لِلْأَبِيَاتِ أَغْتَرِفُ
فَحَرْفَ شِعْرِي لَا يَدْرِي بِمَا يَصُفُّ
أَبْهَجَتْنَا بِحُروفِكَ وَلَا عَجَبُ
أَسْعَدَتْنَا يَقِينَا حينَما تَكْتُبُ
نَبْضَاتِ حُروفِكَ بَعْثَرَتْ مَشَاعِرِيُّ
لَا وُجُودٌ لِحَرْفِيٍّ عَلَى مُتَصَفِّحِ إِبْدَاعِكَ
دَامَ قَلَمُكَ وَصَفَاءُ قَلْبِكَ
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:56 AM

تُمْطِرُ عَاطِفَةٌ عَلَى حُروفِ الْأبْجَدِيَّةِ
فَتَتَمَايَلُ أَزَهَّارَا وَتَتَمَوَّجُ ينابيعا
حُروفَ جَمِيلَةَ وَمَشَاعِرَ عَذْبِهِ فَيَّاضَةَ
تَشْتَعِلُ الْحُروفُ وَنُورُهَا يَبْلُغُ الْآفَاقُ
أَبْدَعَتْ بِكُلِّ مااوتيت مِنْ مَشَاعِرِ وَبَلَاغَةٍ
دَمَّتْ مُتَأَلِّقَا انيق الْحُروفَ
وَدَامَتْ مآثر حُبَّكَ تُطِلُّ عَلَيْنَا باثواب زَاهِيَةً
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:57 AM

مَنْ لَهُ هَذِهِ الْعُذُوبَةُ فِىَّ الْكِتَابَةَ
كَيْفَ لاتحمله أَجُنْحَةَ النوارس
لِيَنْثُرُ عِطْرُهُ حَيْثُ يُرِيدُ ووقتما شَاءَ
أَيَّ ابداع وَأَيَّ جَمَالِ هَذَا
بُورِكَتْ حُروفُكَ صَدِيقَنَا المتالق
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:57 AM

كَلِمَاتُ تَرْتَقِي مِنْ بُوحِ قَلَمِكَ
وَتَسْتَلْقِي عَلَى نَبْضِ عِطْرِكَ
كَلِمَاتٍ لَا تَلِيق الًا بِمُبْدِعِ مِثْلُكَ
فَوْقَ الْجَمَالِ تَخَطَّى إِبْدَاعُكَ
عِشْتُ وَعَاشَ خَيَالُكَ الْخَصِبُ
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:57 AM

قَلَمَكَ مُمَيَّزٌ وَكَلِمَاتُكَ صِيغَتْ بِاِحْتِرَافٍ
حُروفَكَ عُنْوَانٌ لِكُلِّ إِبْدَاعٍ وَرُقًى
تَسْتَعْمِرُ الْقَلُوبُ بِتِلْكَ الْمَعَانِى الرَّقيقَةَ
فَيَأْنُسُ بِكَ الْقَلْبُ وَتَدَاعُبُكَ نَبْضَاتِهِ
هَا أَنَا أَرَاكُ تَزْهُو فِىَّ سَمَاءَ الْقَصِيدِ
Mido7171 avatar

Mido7171

May 19, 2021 at 02:57 AM

تُتْقِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْحَرْفِ بِحَرْفِيَّةٍ
وَتُلْبِسُ النَّصُّ أَجْمَلُ حَلَّاتِهِ بِالْمُعَنَّى
وَعَلَى مَاءِ حُروفُكَ تَنْبَثِقُ الدَّهْشَةُ
وَتَحْتَشِدُ فِي بُوتَقَةِ الْأبْدَاعِ
صَاحِبَ حَرْفٍ وِضَاءً وَعَقْلَ مِعْطَاءَ
Yasser717145 avatar

Yasser717145

May 23, 2021 at 02:37 AM

تُتْقِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْحَرْفِ بِحَرْفِيَّةٍ
وَتُلْبِسُ النَّصُّ أَجْمَلُ حَلَّاتِهِ بِالْمُعَنَّى
وَعَلَى مَاءِ حُروفُكَ تَنْبَثِقُ الدَّهْشَةُ
وَتَحْتَشِدُ فِي بُوتَقَةِ الْأبْدَاعِ
صَاحِبَ حَرْفٍ وِضَاءً وَعَقْلَ مِعْطَ
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