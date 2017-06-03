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moi non plus c trop chelou pourtant il est trop bien le jeux
مِنْ أَيِّ بَحْرٍ لِلْأَبِيَاتِ أَغْتَرِفُ
فَحَرْفَ شِعْرِي لَا يَدْرِي بِمَا يَصُفُّ
أَبْهَجَتْنَا بِحُروفِكَ وَلَا عَجَبُ
أَسْعَدَتْنَا يَقِينَا حينَما تَكْتُبُ
نَبْضَاتِ حُروفِكَ بَعْثَرَتْ مَشَاعِرِيُّ
لَا وُجُودٌ لِحَرْفِيٍّ عَلَى مُتَصَفِّحِ إِبْدَاعِكَ
دَامَ قَلَمُكَ وَصَفَاءُ قَلْبِكَ
تُمْطِرُ عَاطِفَةٌ عَلَى حُروفِ الْأبْجَدِيَّةِ
فَتَتَمَايَلُ أَزَهَّارَا وَتَتَمَوَّجُ ينابيعا
حُروفَ جَمِيلَةَ وَمَشَاعِرَ عَذْبِهِ فَيَّاضَةَ
تَشْتَعِلُ الْحُروفُ وَنُورُهَا يَبْلُغُ الْآفَاقُ
أَبْدَعَتْ بِكُلِّ مااوتيت مِنْ مَشَاعِرِ وَبَلَاغَةٍ
دَمَّتْ مُتَأَلِّقَا انيق الْحُروفَ
وَدَامَتْ مآثر حُبَّكَ تُطِلُّ عَلَيْنَا باثواب زَاهِيَةً
مَنْ لَهُ هَذِهِ الْعُذُوبَةُ فِىَّ الْكِتَابَةَ
كَيْفَ لاتحمله أَجُنْحَةَ النوارس
لِيَنْثُرُ عِطْرُهُ حَيْثُ يُرِيدُ ووقتما شَاءَ
أَيَّ ابداع وَأَيَّ جَمَالِ هَذَا
بُورِكَتْ حُروفُكَ صَدِيقَنَا المتالق
كَلِمَاتُ تَرْتَقِي مِنْ بُوحِ قَلَمِكَ
وَتَسْتَلْقِي عَلَى نَبْضِ عِطْرِكَ
كَلِمَاتٍ لَا تَلِيق الًا بِمُبْدِعِ مِثْلُكَ
فَوْقَ الْجَمَالِ تَخَطَّى إِبْدَاعُكَ
عِشْتُ وَعَاشَ خَيَالُكَ الْخَصِبُ
قَلَمَكَ مُمَيَّزٌ وَكَلِمَاتُكَ صِيغَتْ بِاِحْتِرَافٍ
حُروفَكَ عُنْوَانٌ لِكُلِّ إِبْدَاعٍ وَرُقًى
تَسْتَعْمِرُ الْقَلُوبُ بِتِلْكَ الْمَعَانِى الرَّقيقَةَ
فَيَأْنُسُ بِكَ الْقَلْبُ وَتَدَاعُبُكَ نَبْضَاتِهِ
هَا أَنَا أَرَاكُ تَزْهُو فِىَّ سَمَاءَ الْقَصِيدِ
تُتْقِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْحَرْفِ بِحَرْفِيَّةٍ
وَتُلْبِسُ النَّصُّ أَجْمَلُ حَلَّاتِهِ بِالْمُعَنَّى
وَعَلَى مَاءِ حُروفُكَ تَنْبَثِقُ الدَّهْشَةُ
وَتَحْتَشِدُ فِي بُوتَقَةِ الْأبْدَاعِ
صَاحِبَ حَرْفٍ وِضَاءً وَعَقْلَ مِعْطَاءَ
تُتْقِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْحَرْفِ بِحَرْفِيَّةٍ
وَتُلْبِسُ النَّصُّ أَجْمَلُ حَلَّاتِهِ بِالْمُعَنَّى
وَعَلَى مَاءِ حُروفُكَ تَنْبَثِقُ الدَّهْشَةُ
وَتَحْتَشِدُ فِي بُوتَقَةِ الْأبْدَاعِ
صَاحِبَ حَرْفٍ وِضَاءً وَعَقْلَ مِعْطَ