Total War: Arena

在这里 - 《全面战争：竞技场》的全新beta版对Gamehag的用户完全免费。





这是Creative Assembly最新发行的著名系列《全面战争》，它是SEGA和Wargaming 提供的免费游戏，着重于在线多人游戏模式。我们可以利用10比10战斗，结合了实时掌握在线战斗竞技场的元素和战略，从而体现出古代最伟大、最传奇的将军和军事指挥官的角色，例如：亚历山大大帝、列奥尼达、米尔提亚德斯、汉尼拔、尤利乌斯·凯撒，我们将与他们一同率领希腊人、迦太基人、罗马人或野蛮人的军队赢得胜利。





我们从选择一个拥有3个单位的领导者开始，我们随时都可以发展和改进角色，以便在每一次的胜利中获得经验和金钱。与我们的盟友协调并制定战略至关重要，因为一旦战败，他们可以帮助我们重建部队并恢复我们的金融资本。有了更多的单位和能力，我们就非常有机会解锁新设备。总而言之，我们的军队会越来越强大并且在战斗中更重要以及更有影响力。除此之外，我们的指挥官和部队将获得更多的发展机会。





《全面战争》知道你对历史和军事战略抱有极大的热情，因此开发人员创造了与你完全匹配的游戏！在这个免费游戏中，小额支付系统并不会影响战斗的结果，从而避免了“用钱换来胜利”的方式。高级版更美观，但你也可以只玩免费版本。





不要再等了，查看这个最新的进化！毫无疑问，你将赞成该游戏是历史上最好的军事战略系列之一。





征服战场并立即开始玩《全面战争：竞技场》！