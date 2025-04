¡Llega a Gamehag Total War: Arena en esta recientemente lanzada beta abierta totalmente gratis para todos vosotros!





Esta es la última creación de los desarrolladores de Creative Assambly de la célebre saga Total War, que en esta ocasión nos llega en forma de juego free to play de la mano de SEGA y Wargaming centrado en el modo multijugador competitivo online. Disfrutaremos de épicas batallas de 10 contra 10 combinando con gran maestría elementos de online battle arena y estrategia en tiempo real, en donde podremos encarnar a los más grandes y lengendarios generales y caudillos de la antigüedad, tales como: Alejandro Magno, Leónidas, Milcíades, Aníbal Barca, Julio César o Cinines, con quienes capitanearemos nuestros ejércitos de griegos, cartagineses, romanos o bárbaros en busca de la victoria.





Comenzamos escogiendo un comandante con 3 unidades a nuestras órdenes que podremos ir evolucionando y ampliando a medida que ganemos experiencia y dinero por cada batalla ganada, la estrategia y la coordinación con nuestros aliados cobrará una vital importancia, ya que arrastraremos las pérdidas de nuestras unidades de una batalla a la siguiente y para poder restaurarlas necesitaremos emplear dinero, que bien nos hará falta para conseguir más y nuevas unidades así como nuevas habilidades en el combate y para mejorar su equipamiento el cual iremos desbloqueando. Así cuanto más grande y poderoso sea nuestro ejército, más importancia e influencia tendremos en las batallas y más posibilidades de evolucionar tendrán nuestro comandante y unidades.





Total War fiel a su amor por la historia y la estrategia militar nos deleita con este nuevo juego free to play en el que el sistema de microtransacciones no influyen en el resultado de la batalla, huyendo del pay to win, ya que los cambios de las unidades premium son más estéticos y las unidades que puedes comprar no son especialmente superiores a las unidades que no son de pago.





¡No esperes más y prueba ya este nuevo salto evolutivo de la que sin duda es una de las mejores sagas de estrategia militar de la historia!

¡Conquista el campo de batalla y juega ya a Total War: Arena!!