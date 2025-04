Chega a Gamehag - Total War: Arena nesta recentemente lançada versão beta, totalmente grátis para todos vocês!



Esta é a última criação dos desenvolvedores de Creative Assembly da famosa séries Total War, que nesta ocasião, chega a nós em forma de jogo free-to-play da mão de SEGA e Wargaming, centrado no modo multijogador competitvo online. Aproveitamos de épicas batalhas de 10 contra 10, combinados com grande maestria dos elementos de online battle arena e estratégia no tempo real, onde podemos encarnar aos maiores e legendários generais e comandantes militares da antiguidade, tais como: Alexandro Magno, Leónidas, Milcíades, Aníbal ou Júlio César, com quem lideramos os nossos exércitos de gregos, cartagineses, romanos ou bárbaros em busca da vítória.



Começamos por escolher um comandante com 3 unidades a nossas ordens que podemos sempre evoluir e ampliar a medida que ganhemos a experiência e o dinheiro por cada batalha ganhada, a estratégia e a coordinação com os nossos aliados cobrará uma vital importância, já que arrastaremos as perdas das nossas unidades de uma batalha e para poder restaurá-las precisaremos aumentar o nosso diheiro, que vai ser essencial para conseguir mais unidades, assim como novas habilidades no combate e para melhorar o seu equipamento o qual iremos desbloquear. Assim, quanto mais grande e poderoso seja o nosso exército, mais importância e influência teremos nas batalhas e mais possibilidades de evoluir terão o nosso comandante e unidades.



Total War sabe o teu amor pela história e a estratégia militar nos deleita com este novo jogo free-to-play no que o sistema de micro-pagamentos não influi no resultado da batalha, fugindo do "pay-to-win", já que as mudanças das unidades premium são mais estéticos e as unidades que podes comprar não são especialmente superiores às unidades que não são de pagamento.



Não esperes mais e prova já este novo salto evolutivo que sem dúvida é uma das melhores séries de estratégia militar da história!



Conquista o campo de batalha e joga já o Total War: Arena!!