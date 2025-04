Ecco qui! -Total War: Arena su Gamheag! La versione beta di questo gioco totalmente gratuita per tutti voi!





Questo è l'ultimo lavoro degli sviluppatori di Creative Assembly. Il gioco si presenta sotto forma di un gioco free-to-play di SEGA e Wargaming, concrentrato sulla modalità multiplayer online, con una forte enfasi sulla competizione. Godetevi epiche battaglie da 10 contra 10, con elementi di battle arena online e le strategie in tempo reale, dove possiamo giocare come generali leggendari e capi militari dei tempi antichi, come Alessandro Magno, Leonidas, Miltiades, Annibale e Giulio Cesare con i quali comanderemo l'esercito dei Greci, Cartaginesi, Romani o Barbari, sulla via della vittoria.





Cominciamo da scegliere un comandante che dovrà comandare e sviluppare 3 unità per ottenere esperienza e denaro per ogni battaglia vinta. Relazioni e approccio strategico ai nostri alleati sono importanti, come nel caso di perdere la battaglia, potranno sostenere le nostre truppe nella ricostruzione. Insieme a più unità e abilità, avremo l'opportunità di sbloccare ulteriori equipaggiamenti. Quindi, più grande e potente è il nostro esercito, più importanza e influenza avremo nelle battaglie.





Total War ci delizia con questo nuovo gioco free-to-play in cui il sistema di micro-pagamenti non influenza il risultato della battaglia, evitando il pay-to-win, dal momento che i cambiamenti delle unità premium sono più estetici e le unità che puoi acquistare non sono particolarmente superiori alle unità che non sono di pagamento.





Non aspettare troppo e prova questo nuovo gioco che indubbiamente è uno dei migliori giochi di strategia militare della storia!





Conquista il campo di battaglia e gioca a Total War: Arena !!