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Total War: Arena

Total War: Arena

Total War: Arena

Information

И вот она приходит! Свежо выпущенная бета-версия игры Total War: Arena — для вас на Gamehag абсолютно бесплатно!


Это последняя работа разработчиков студии Creative Assembly, которые ответственны за популярную сагу Total War. Новая же игра у нас появилась в формате free-to-play от SEGA и Wargaming, и при этом ориентирована на многопользовательский режим с большим акцентом на соперничество. Ты можешь получать удовольствие от эпических битв 10 на 10, с проработанными элементами online battle arena и стратегии в реальном времени, во время которых мы будем играть за легендарных личностей древних времён, таких как: Александр Великий, Царь Леонид, Мельтиад, Ганнибал или Юлий Цезарь, с которыми мы будем управлять войсками греков, карфагенян, римлян или варваров, в дороге к победе.



Игру мы начинаем от выбора полководца, заданием которого будет командование и развитие трёх отрядов, чтобы набраться опыта и собрать денег за каждую выигранную битву. Важное значение имеют связи и стратегический подход к нашим союзникам, когда во время проигранной битвы они будут нашей опорой в реорганизации войск и в восстановлении финансового капитала. Вместе с большим числом отрядов и способностей у нас будет возможность разблокировать различные элементы снаряжения. Подводя итог чем больше и сильнее наша армия, тем большее значение и влияние мы имеем на поле битвы, а вместе с этим появятся новые возможности развития полководцев и самой армии


Total War понимает твою страсть, связанную с историей и военными стратегическими играми, поэтому разработчики создали игру, которая точно придётся тебе по вкусу. В данной игре в формате free-to-play, система микротранзакций не влияет на результат битвы, уходя от подхода "pay-to-win", который присутствует во многих современных играх. Версия премиум немного эластичнее, но бесплатная версия принесёт не меньше радости.



Не жди и поиграй в эту удивительную игру, которая может стать лучшей военной стратегией всех времён!



Играй и побеждай в otal War: Arena!!


Recent Forum Posts

Reviews on the game?

3 replies

Last reply: Oct 6, 2020

It is good game?

10 replies

Last reply: Jul 29, 2020

God damn it...

1 replies

Last reply: Aug 24, 2019

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