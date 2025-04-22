И вот она приходит! Свежо выпущенная бета-версия игры Total War: Arena — для вас на Gamehag абсолютно бесплатно!





Это последняя работа разработчиков студии Creative Assembly, которые ответственны за популярную сагу Total War. Новая же игра у нас появилась в формате free-to-play от SEGA и Wargaming, и при этом ориентирована на многопользовательский режим с большим акцентом на соперничество. Ты можешь получать удовольствие от эпических битв 10 на 10, с проработанными элементами online battle arena и стратегии в реальном времени, во время которых мы будем играть за легендарных личностей древних времён, таких как: Александр Великий, Царь Леонид, Мельтиад, Ганнибал или Юлий Цезарь, с которыми мы будем управлять войсками греков, карфагенян, римлян или варваров, в дороге к победе.









Игру мы начинаем от выбора полководца, заданием которого будет командование и развитие трёх отрядов, чтобы набраться опыта и собрать денег за каждую выигранную битву. Важное значение имеют связи и стратегический подход к нашим союзникам, когда во время проигранной битвы они будут нашей опорой в реорганизации войск и в восстановлении финансового капитала. Вместе с большим числом отрядов и способностей у нас будет возможность разблокировать различные элементы снаряжения. Подводя итог чем больше и сильнее наша армия, тем большее значение и влияние мы имеем на поле битвы, а вместе с этим появятся новые возможности развития полководцев и самой армии





Total War понимает твою страсть, связанную с историей и военными стратегическими играми, поэтому разработчики создали игру, которая точно придётся тебе по вкусу. В данной игре в формате free-to-play, система микротранзакций не влияет на результат битвы, уходя от подхода "pay-to-win", который присутствует во многих современных играх. Версия премиум немного эластичнее, но бесплатная версия принесёт не меньше радости.









Не жди и поиграй в эту удивительную игру, которая может стать лучшей военной стратегией всех времён!









Играй и побеждай в otal War: Arena!!



