Właśnie nadciąga! Świeżo wypuszczona wersja beta gry Total War: Arena - dla Was w Gamehag całkowicie za darmo!



Jest to ostatnie dzieło developerów z Creative Assembly, odpowiedzialnych za popularną sagę Total War. Gra pojawia się u nas w formie gry free-to-play od SEGA i Wargaming, nakierowana na tryb online dla wielu graczy, z dużym akcentem na rywalizację. Możemy czerpać przyjemność z epickich bitew 10 na 10, z dopieszczonymi elementami online battle arena i strategiami w czasie rzeczywistym, gdzie wcielamy się w rolę legendarnych generałów i dowódców wojskowych z czasów starożytnych, takich jak: Aleksander Wielki, Leonidas, Miltiades, Hannibal czy Juliusz Cezar, z którymi przyjdzie nam dowodzić wojska Greków, Kartagińczyków, Rzymian czy Barbarzyńców, w drodze do zwycięstwa.



Zaczynamy od wyboru przywódcy, który będzie miał za zadanie dowodzić i rozwijać 3 jednostki, w celu uzyskania doświadczenia i pieniędzy za każdą wygraną bitwę. Ważne są stosunki i strategiczne podejście do naszych sojuszników, gdyż w przypadku przegranej bitwy, będą naszą podporą w rekonstrukcji wojska oraz w odzyskaniu kapitału finansowego. Wraz z większą liczbą jednostek i umiejętności, będziemy mieli możliwość odblokowania kolejnych elementów ekwipunku. Podsumowując, im większą i silniejszą mamy armię, tym większe znaczenie i wpływ mamy na polu bitwy, a wraz z tym, zaistnieją nowe opcje rozwoju dowódców i samego wojska.



Total Wars rozumie Twoją pasję związaną z historią i strategiami wojennymi, dlatego developerzy stworzyli grę, która z pewnością będzie wprost dla Ciebie! W tej grze free-to-play, system mikro-płatności nie wpływa na rezultat walki, uciekając o podejścia "pay-to-win", obecnego w innych grach. Wersja premium jest dużo bardziej estetyczna, ale granie w darmową wersję będzie równie pozytywnym przeżyciem.



Nie czekaj dłużej i sprawdź już teraz tę niesamowitą pozycję, która może okazać się najwspanialszą grą strategii wojskowych wszech czasów!



Zdobądź pole bitwy i zagraj w Total War: Arena!!