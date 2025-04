Voilà - Total War: Arena, dans une toute nouvelle version bêta, totalement gratuite pour nos utilisateurs de Gamehag!





C'est la sortie récente de Creative Assembly d'une célèbre série Total War, qui vient à nous comme un jeu gratuit de SEGA et Wargaming avec un accent sur le mode multijoueur en ligne. Nous pouvons tirer parti des combats épiques 10 contre 10 combinés à une grande maîtrise des éléments d'arène de combat en ligne et de la stratégie en temps réel, où nous pouvons incarner le rôle des plus grands et des plus légendaires générales et commandants militaires de l’Antiquité tels que Alexandre le Grand, Léonidas, Miltiade le Jeune, Hannibal ou Jules César, avec qui nous menons notre armée de Grecs, de Carthaginois, de Romains ou de Barbares à la recherche de la victoire.





Nous commençons par choisir un leader avec 3 unités à notre disposition, que nous pouvons toujours développer et améliorer afin d'acquérir de l'expérience et de l'argent pour chaque bataille victorieuse. Il est crucial de coordonner et de faire des stratégies avec nos alliés, car en cas de perte de la bataille, ils peuvent nous aider à établir nos troupes et à restaurer votre capital financier. Avec plus d'unités et de capacités, nous avons la possibilité de débloquer de nouveaux équipements. En conclusion, une armée plus grande et plus forte, plus d’importance et d’influence dans les combats - nos commandants et nos unités auront plus de possibilités de se développer.





Total War comprend votre passion pour l’histoire et la stratégie militaire, alors les développeurs ont créé le jeu qui vous correspond parfaitement. Dans ce jeu gratuit, le système de micro-paiement n’influence pas le résultat de la bataille, fuyant de l’approche «pay-to-win». L'unité premium est bien plus esthétique, mais vous pouvez aussi vous amuser en jouant uniquement la version gratuite.





N'attendez plus et vérifiez ce nouveau saut évolutif ! Vous conviendrez sans aucun doute que ce jeu est l'une des meilleures séries de stratégie militaire de l'histoire.





Conquérez le champ de bataille et jouer à Total War: Arena maintenant !