Краткий обзор игры Roblox

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem770
john19john9
john19john9
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Arthur Santos
Arthur Santos
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem231
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem1,085
Shop
Shop
Gem950
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem31
Atia
Atia
Gem7
john19john9
john19john9
Gem2,100
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem886
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
PayPal
PayPal
Gem102,000
PayPal
PayPal
Gem16,190
Clash.gg
Clash.gg
Gem820
RustClash
RustClash
Gem1,150
Clash.gg
Clash.gg
Gem930
Дождь

Gem193

novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconM3Iisa: catKISS emote (inline chat version)
novice rank iconRafsonGames: Почему предыдущие аккаунты были удалены?
novice rank iconRafsonGames: Привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

36

0/160

EarnНовостиКраткий обзор игры Roblox
Автор: Gamehag в June 20, 2019
(28 ratings)
Краткий обзор игры Roblox

Краткий обзор игры Roblox

Это статья про такую игру, как Roblox. Надеюсь вам понравиться!

Начало проекта
Roblox (дата анонса 1997, дата выпуска 2004, также известен, как DynaBlocks (DynaBlocks является первым названием Roblox)) — мировая online-платформа.Само название произошло, как не странно, от 2-ух слов, а именно Robots и Blocks (Обратите внимание на выделенные буквы). Где - то, приблизительно между 2010 -  2016/2017 год, была некая вторая валюта, и имела название TIX, ее можно было получить купив за свои деньги, или же заработать своим потом, а потом обменять ее на Robux.
Что собой представляет Roblox? 
Если вы хотите окунуться в мир Roblox, вам предстоит сперва зарегистрироваться, на официальном сайте (ww.roblox.com), ввести свой ник, пароль, указать дату рождения, и конечно же свой пол. Далее необязательный шаг, а именно заняться над своим персонажем, переодеть его в одежу по вкусу, выбрать волосы (некоторые товары в Roblox-каталоге можно купить за игровую валюту — Robux). После всех  проделанных операций, вы можете начать играть, в игры, которые были созданы другими игроками.Об этом сейчас расскажу дальше...
Как создать свою игру в Roblox?
При установке Roblox, на ваш компьютер будет автоматически устанавливаться Roblox Studio и тут, вы можете создавать свои собственные игры! ("плэйсы", англ. places). В свою игру вы можете добавиться множества объектов, которые есть в библиотеке, или создать свои!Если хотите, я могу написать отдельную статью как пользоваться Roblox studio! Так же вы можете внедрить некий "донат" в свою игру, куда же без него, но тут появляется проблема, ведь что-бы добавить цену к товару больше чем 1 Robux (С суммы доната даётся 20% Robux-ов), нужна подписка builder club.
2HvUyNqGhuPyAExsk1Wd1oVesU6ICB.PNG
D3S8SyK2BOIjkmFLmKKEV8yALP0VkJ.PNG
Каталог
Roblox позволяет игрокам покупать,  создавать и продавать свои виртуальные товары, которые можно найти в Roblox Catalog (Каталог). Рубашки (Shirts), Футболки (T-Shirts) и Брюки (Pants) может купить каждый, кто имеет Robux-ы в кармане, но только участники Клуба строителей (Builders Club) могут создавать и продавать Одежду. И только администраторы Roblox могут создавать и продавать Шапки (Hats), Аксессуары (Gear).

Популярные игры среди пользователей
Самая популярная игра является Jailbreak по ее посещениям, (Есть клон  на Jailbreak - Mad city). Ограбления банков, ювелирных магазинов, заводов, музеев, электронных заправок и даже магазина пончиков есть в Jailbreak! Разные виды оружий, а именно АК-47, UZI, пистолеты, гранатометы, гранаты, дробовики (За донат Boss-m4a1, за донат SWAT-пистолет с глушителем). Есть 2 виды команд в игре, а именно Criminals (Бандиты), и Police (Полиция, полицейские).Если вы выбрали темную сторону криминальных афторитетов, для начала вам нужно будет сбежать с тюрьмы приблизительно 9 способами, а после побега, начинать веселиться, а именно грабить магазины и т.п.! А если вы по стороны полиции, вам нужно не дать сбежать с тюрьмы преступникам, и остановить грабеж! Но самое главное донат в Jailbreak, не создает дизбаланс окружающим! Вы негде не найдете в Roblox игру, лучше чем Jailbreak за ее идеей!  
Завершение статьи!
Ну вот и все! Если вы захотите, я сделаю продолжение, ведь про Roblox можно рассказывать долго. Спасибо если дочитали ее до конца. Надеюсь на ваших 5 звезд  :). Оставляйте свои комментарии! Пока!
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности