Краткий обзор игры Roblox

Это статья про такую игру, как Roblox. Надеюсь вам понравиться!

Начало проекта

Roblox

DynaBlocks

Что собой представляет Roblox?



Как создать свою игру в Roblox?



(дата анонса 1997, дата выпуска 2004, также известен, как(DynaBlocks является первым названием Roblox)) — мировая online-платформа.Само название произошло, как не странно, от 2-ух слов, а именноbots и(Обратите внимание на выделенные буквы). Где - то, приблизительно между 2010 - 2016/2017 год, была некая вторая валюта, и имела название TIX, ее можно было получить купив за свои деньги, или же заработать своим потом, а потом обменять ее на Robux.Если вы хотите окунуться в мир, вам предстоит сперва зарегистрироваться, на официальном сайте (), ввести свой ник, пароль, указать дату рождения, и конечно же свой пол. Далее необязательный шаг, а именно заняться над своим персонажем, переодеть его в одежу по вкусу, выбрать волосы (некоторые товары в Roblox-каталоге можно купить за игровую валюту — Robux). После всех проделанных операций, вы можете начать играть, в игры, которые были созданы другими игроками.Об этом сейчас расскажу дальше...При установке Roblox, на ваш компьютер будет автоматически устанавливаться Roblox Studio и тут, вы можете создавать свои собственные игры! ("плэйсы", англ. places). В свою игру вы можете добавиться множества объектов, которые есть в библиотеке, или создать свои!Если хотите, я могу написать отдельную статью как пользоваться Roblox studio! Так же вы можете внедрить некий "донат" в свою игру, куда же без него, но тут появляется проблема, ведь что-бы добавить цену к товару больше чем 1 Robux (С суммы доната даётся 20% Robux-ов), нужна подписка builder club.Roblox позволяет игрокам покупать, создавать и продавать свои виртуальные товары, которые можно найти в Roblox Catalog (Каталог). Рубашки (Shirts), Футболки (T-Shirts) и Брюки (Pants) может купить каждый, кто имеет Robux-ы в кармане, но только участники Клуба строителей (Builders Club) могут создавать и продавать Одежду. И только администраторы Roblox могут создавать и продавать Шапки (Hats), Аксессуары (Gear).Самая популярная игра является Jailbreak по ее посещениям, (Есть клон на Jailbreak - Mad city). Ограбления банков, ювелирных магазинов, заводов, музеев, электронных заправок и даже магазина пончиков есть в Jailbreak! Разные виды оружий, а именно АК-47, UZI, пистолеты, гранатометы, гранаты, дробовики (За донат Boss-m4a1, за донат SWAT-пистолет с глушителем). Есть 2 виды команд в игре, а именно Criminals (Бандиты), и Police (Полиция, полицейские).Если вы выбрали темную сторону криминальных афторитетов, для начала вам нужно будет сбежать с тюрьмы приблизительно 9 способами, а после побега, начинать веселиться, а именно грабить магазины и т.п.! А если вы по стороны полиции, вам нужно не дать сбежать с тюрьмы преступникам, и остановить грабеж! Но самое главное донат в Jailbreak, не создает дизбаланс окружающим! Вы негде не найдете в Roblox игру, лучше чем Jailbreak за ее идеей!Ну вот и все! Если вы захотите, я сделаю продолжение, ведь про Roblox можно рассказывать долго. Спасибо если дочитали ее до конца. Надеюсь на ваших 5 звезд :). Оставляйте свои комментарии! Пока!