Тебе надоели все эти однообразные MMORPG, которые атакуют тебя со всех сторон? Skyforge - это идеальная новинка, которая не заставит тебя скучать! Это прекрасная MMO в стиле si-fi, созданная легендарными Allods Team i Obsidian Entertainment. Первая команда, ответственная за создание Allods Onlie, а другая за такие игры, как Pillars of Eternity, Fallout New Vegas и т.д. К чему мы могли придраться? Честно говоря, на не удалось найти минусов у этой игры.







Skyforge разрушает практически все стандарты многопользовательских игр, к которым мы привыкли. Во-первых, больше нет никаких уровней, которые нужно получать. Ты принимаешь на себя роль обычного человека, но в то же время ты бессмертен. Ты вступаешь на путь, который должен привести тебя к славе и божественности. Ты получаешь очки престижа, чтобы стать видимым для остальных игроков и жителей этого удивительного фантастического мира, который полон невиданных опасностей. Во-вторых, ты не привязан только к одному классу своего героя. Можешь поменять в любой момент игры, хмм..а иногда, ты даже ДОЛЖЕН это делать, для того чтобы подобрать правильную тактику боя! В начале игры тебе доступны три класса, однако в ходе игры ты будешь по очереди открывать остальные. Боёвка в данной игре не имеет ничего общего со старомодными MMORPG. Нужно будет обдумывать тактику перед боем, использовать контратаки и улучшать комбо.









Принимай помощь от своих сторонников, отправляй их на миссии или сделай из них Миссионеров, которые будут привлекать новых игроков и персонажей в твой Орден. Победи захватчиков, которые угрожают миру. Открой для себя прекрасный и таинственный мир Skyforge. Также великолепная графика и впечатляющий саундтрек не оставят тебя равнодушным. Ты будешь приятно удивлен, как много сюрпризов приготовили для тебя разработчик.











