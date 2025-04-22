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Shop
Shop
Gem1,970
Emre Yeler
Emre Yeler
Gem112
sido82jp
sido82jp
Gem45
Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
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22

0/160

Skyforge

Skyforge

Skyforge

Information

Тебе надоели все эти однообразные MMORPG, которые атакуют тебя со всех сторон? Skyforge - это идеальная новинка, которая не заставит тебя скучать! Это прекрасная MMO в стиле si-fi, созданная легендарными Allods Team i Obsidian Entertainment. Первая команда, ответственная за создание Allods Onlie, а другая за такие игры, как Pillars of Eternity, Fallout New Vegas и т.д. К чему мы могли придраться? Честно говоря, на не удалось найти минусов у этой игры. 


Skyforge разрушает практически все стандарты многопользовательских игр, к которым мы привыкли. Во-первых, больше нет никаких уровней, которые нужно получать. Ты принимаешь на себя роль обычного человека, но в то же время ты бессмертен. Ты вступаешь на путь, который должен привести тебя к славе и божественности. Ты получаешь очки престижа, чтобы стать видимым для остальных игроков и жителей этого удивительного фантастического мира, который полон невиданных опасностей. Во-вторых, ты не привязан только к одному классу своего героя. Можешь поменять в любой момент игры, хмм..а иногда, ты даже ДОЛЖЕН это делать, для того чтобы подобрать правильную тактику боя! В начале игры тебе доступны три класса, однако в ходе игры ты будешь по очереди открывать остальные. Боёвка в данной игре не имеет ничего общего со старомодными MMORPG. Нужно будет обдумывать тактику перед боем, использовать контратаки и улучшать комбо. 



Принимай помощь от своих сторонников, отправляй их на миссии или сделай из них Миссионеров, которые будут привлекать новых игроков и персонажей в твой Орден. Победи захватчиков, которые угрожают миру. Открой для себя прекрасный и таинственный мир Skyforge. Также великолепная графика и впечатляющий саундтрек не оставят тебя равнодушным. Ты будешь приятно удивлен, как много сюрпризов приготовили для тебя разработчик.




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Why u hate this game

2 replies

Last reply: Oct 28, 2021

is this game is dead ?

17 replies

Last reply: Sep 13, 2021

play with friend is fun

1 replies

Last reply: Nov 21, 2020

very nice , good , ccoahdwu , nice and conforatble game ever

4 replies

Last reply: Jun 13, 2020

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