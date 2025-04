Sei stanco dei giochi MMORPG che sono un po 'ripetitivi? Skyforge rompe questi problemi! Questo MMO gratuito è stato creato dal team di Allods insieme a Obsidian Entertainment. I primi sono responsabili per il gioco Allods Online e gli altri per uno dei migliori cRPG del decennio: Pillars of Eternity. Non possiamo trovare nulla di sbagliato in questo gioco, non c'è nulla di cui il giocatore possa lamentarsi.



Skyforge si distingue per aver trovato un gameplay tutto suo: in primo luogo, non esiste un sistema di livelli da raggiungere. In questo gioco, sei un immortale umano. Ottieni prestigio per essere riconosciuto tra gli altri giocatori e abitanti di questo fantastico mondo, pieno di vari pericoli. Non sei connesso a nessuna classe del tuo personaggio. Puoi cambiarla in qualsiasi momento, hmm .. a volte devi cambiarla per adattare la tattica al tuo combattimento! All'inizio hai solo tre classi da scegliere, ma durante il gioco sbloccherai le altre. Per quanto riguarda il combattimento, non c'è niente come l'antiquato stile di combattimento numerico. Dovrai evitare gli attacchi dell'avversario, lanciare contrattacchi e sviluppare la tua combo.





Sconfiggi gli invasori che minacciano il tuo mondo. Esplora il bellissimo e vasto universo di Skyforge con la sua grafica dettagliata e la musica fantastica. Sarai sopraffatto da tutte le sorprese che sono state preparate per te dai creatori.