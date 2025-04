Masz już dość tych wszystkich świetnych, aczkolwiek powtarzalnych gier MMORPG, które bombardują cię ze wszystkich stron? Skyforge okazuje się być idealnym rozwiązaniem! To cudowne darmowe MMO z gatunku science-fiction zostało stworzone przez Allods Team i Obsidian Entertainment. Pierwsi z wymienionych są odpowiedzialni za Allods Onlie, a drudzy za jedno z największych cRPG tej dekady – Pillars of Eternity. Do czego moglibyśmy się przyczepić? Cóż, nam nie udało się wyszukać niczego, co byłoby przeciwko tej grze.



Skyforge robi wszystko odmiennie od tych gier, które podążają za wyznaczonymi standardami. Po pierwsze, nie ma żadnych poziomów do zdobycia. Przyjmujesz rolę nadzwyczajnego człowieka – gdyż jesteś nieśmiertelny. Wchodzisz na ścieżkę, która ma doprowadzić cię do sławy i boskości. Zdobywasz prestiż, by stać się rozpoznawalnym na tle innych graczy i mieszkańców tego fantastycznego świata, który aż roi się od różnych niebezpieczeństw. Po drugie, nie jesteś w żaden sposób przypisany tylko do jednej klasy swojego bohatera. Możesz zmieniać ją w każdym momencie, hm.. a czasami nawet MUSISZ to zrobić, by dopasować odpowiednią taktykę do swojej walki! Na samym początku, masz do wyboru jedynie trzy klasy, jednak podczas gry stopniowo odblokowujesz kolejne. Jeśli chodzi o walkę, to nie ma ona nic wspólnego ze staromodnym numerycznym stylem gier zręcznościowych. Będziesz musiał uniknąć napaści swoich nieprzyjaciół, wykonywać kontrataki oraz rozwijać swoje combo.

Przyjmij pomoc wielbiających cię zwolenników, wysyłaj ich na misje i przekształć ich w Misjonarzy, którzy będą mieli za zadanie nawrócić innych ludzi, by dołączyli do twojego Zakonu. Zwalcz najeźdźców, który zagrażają światu. Odkryj olbrzymi, cudowny i tajemniczy wszechświat Skyforge i umil swoją rozgrywkę dzięki przepięknej grafice i zachwycającej muzyce. Będziesz zaskoczony, jak wiele niespodzianek przygotowali dla ciebie twórcy tej gry.