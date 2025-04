Avez-vous marre de tous ces grands, mais aussi répétitifs jeux MMO qui peuvent être trouvés partout ? Skyforge est un remède à ces problèmes ! Ce jeu MMO de science-fiction gratuit a été formé avec les mains du Allods Team et Obsidian Entertainment. Les premiers étant concepteurs du Allods Online et les second, créateurs d’un des plus grands jeux de rôle classiques – Pillars of Eternity. Qu'est-ce qui pourrait aller mal ? Eh ben, nous n’avions pas réussi à trouver une preuve de cela.

Skyforge se diversifie de standards communs à la plupart de jeux et fait tout à sa propre manière. Premièrement, il n’y a pas de niveaux à atteindre. Vous êtes un humain, mais pas un humain ordinaire – vous êtes immortel. Vous marchez le chemin vers la gloire et la divinité, vous gagnez le prestige afin de devenir reconnu par d’autres joueurs et les habitant de ce monde fantastique et rempli de dangers. La deuxième chose est que les classes ne sont plus limitées à votre personnage. Vous pouvez les changer à chaque moment. Ben… Vous DEVREZ même le faire car parfois il faudra choisir une tactique différente durant le combat ! Au tout début, vous en aurez trois, mais au cours du jeu vous pourrez en débloquer plus. Quant au combat lui-même, celui-ci n’a rien à voir avec les habilités numériques démodées. Celui-ci est tout simplement basé sur l’action, est dynamique et extrêmement satisfaisant. Vous devrez esquiver les attaques ennemies, effectuer des contre-attaques et augmenter vos combos !

Obtenez de l’aide de la part de vos adorateurs, envoyez-les à des missions ou transformez-les en Missionnaires qui vous aideront à convertir plus de gens et les faire rejoindre votre Ordre. Combattez les Envahisseurs menaçant le monde connu. Explorez le monde immense et stupéfiant de Skyforge avec ses graphismes charmants et sa musique émouvante. Vous serez étonné combien de surprises ont été préparées par leurs créateurs.

N’attendez pas trop longtemps, saisissez votre divinité et prenez la forme d’un véritable Dieu !