Estás cansado de jogos MMORPG que são um pouco repetitivos? O Skyforge quebra estes problema! Este MMO gratuito ao estilo de ficção cientifíca foi criado pela Allods Team juntamente com a Obsidian Entertainment. Os primeiros são responsáveis por o jogo Allods Online e o outros por um dos melhores cRPG da década – Pillars of Eternity. Não conseguimos encontrar nada de errado neste jogo, não há nada de que o jogador se possa queixar.



O Skyforge destaca-se por ter encontrado um gameplay muito próprio: primeiro, não há um sistema de níveis para atingir. Neste jogo, és um humano immortalntras no caminho que te leva à gloria e divinidade- Ganhas prestígio para tornar-se reconhecível entre os outros jogadores e habitantes deste mundo fantástico, cheio de vários perigos. Seguidamente, não estás ligado a nenhuma classe da tua personagem. Podes mundá-la em qualquer momento, hmm.. às vezes até TENS QUE mudar a classe para ajustar a boa tática a tua combate! No começo, tens só três escolhas da classe, mas durante o jogo vais desbloquear as outras. Quanto à luta, não há nada semelhante ao antiquado estilo numérico do combate. Vais ter que evitar a ofensiva adversária, lançar contra-ataques and desenvolver o teu combo.



Recebe ajuda dos seguidores que te idolatrem, manda-lhes para missões e torna-lhes nos Missionários que vão atrair outras pessoas para juntar-se a tua Ordem. Derrota os invadores que ameaçam o teu mundo. Explora o lindo e vasto universo de Skyforge com seus gráficos detalhados e música impressionante. Vais ser supreendindo por todas as sorpresas que foram preparados para ti pelos criadores.